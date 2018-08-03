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'dan ayrılan ve'ın da gündeminde olan orta saha oyuncusu'un menajerinden bir açıklama geldi.Bir süredir Galatasaray'ın ilgilendiği isimler arasında yer alan İsveçli oyuncu hakkında menajerikonuşurken, Yunanistan basınında yer alan PAOK iddialarını doğruladı.PAOK'un Wernbloom ile ilgilendiği haberlerinin sorulması üzerine Carl Fhager,ifadelerini kullandı.İsveç basını daha önce Galatasaray'ın Wernbloom ile yakından ilgilendiğini haberlerine taşımıştı.Wernbloom da geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada geleceği hakkında aceleci davranmayacağınısözleriyle dile getirmişti.32 yaşındaki bonservisi elinde olan Wernbloom'un geleceğinin birkaç gün içerisinde belli olması bekleniyor.