CSKA Moskova'dan ayrılan ve Galatasaray'ın da gündeminde olan orta saha oyuncusu Pontus Wernbloom'un menajerinden bir açıklama geldi.
Bir süredir Galatasaray'ın ilgilendiği isimler arasında yer alan İsveçli oyuncu hakkında menajeri Carl Fhager konuşurken, Yunanistan basınında yer alan PAOK iddialarını doğruladı.
PAOK'un Wernbloom ile ilgilendiği haberlerinin sorulması üzerine Carl Fhager, ''Evet iddialar doğru ama PAOK dışında görüştüğümüz 10 takım var'' ifadelerini kullandı.
İsveç basını daha önce Galatasaray'ın Wernbloom ile yakından ilgilendiğini haberlerine taşımıştı.
Wernbloom da geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada geleceği hakkında aceleci davranmayacağını ''Hayatımda hiç acele kararlar vermedim. Biraz daha sakin kalıp düşüneceğim. Henüz yurt dışı kariyerim bitmedi'' sözleriyle dile getirmişti.
32 yaşındaki bonservisi elinde olan Wernbloom'un geleceğinin birkaç gün içerisinde belli olması bekleniyor.
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Bir süredir Galatasaray'ın ilgilendiği isimler arasında yer alan İsveçli oyuncu hakkında menajeri Carl Fhager konuşurken, Yunanistan basınında yer alan PAOK iddialarını doğruladı.
PAOK'un Wernbloom ile ilgilendiği haberlerinin sorulması üzerine Carl Fhager, ''Evet iddialar doğru ama PAOK dışında görüştüğümüz 10 takım var'' ifadelerini kullandı.
İsveç basını daha önce Galatasaray'ın Wernbloom ile yakından ilgilendiğini haberlerine taşımıştı.
Wernbloom da geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada geleceği hakkında aceleci davranmayacağını ''Hayatımda hiç acele kararlar vermedim. Biraz daha sakin kalıp düşüneceğim. Henüz yurt dışı kariyerim bitmedi'' sözleriyle dile getirmişti.
32 yaşındaki bonservisi elinde olan Wernbloom'un geleceğinin birkaç gün içerisinde belli olması bekleniyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın