Galatasaray'dan son 14 sezonun en kötü başlangıcı

Süper Lig'de ağırladığı Aytemiz Alanyaspor'a yenilerek puan kaybetmeye devam eden Galatasaray, 5. haftalar itibarıyla son 14 sezonunun en kötü performansını sergiledi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Galatasaray'dan son 14 sezonun en kötü başlangıcı
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20 Ekim 2020 13:32
Süper Lig'in 5. haftasında ağırladığı Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 yenilerek puan kayıplarına engel olamayan Galatasaray, son 14 sezonun en kötü lig başlangıcını yaptı.

Süper Lig'de sezona Gaziantep FK (3-1) ve Medipol Başakşehir (2-0)  galibiyetleriyle başlayan sarı-kırmızılı takım, ardından Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalıp, Kasımpaşa'ya 1-0, Aytemiz Alanyaspor'a da 2-1 yenilmekten kurtulamadı.

Geride kalan 5 hafta itibarıyla 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde edip, 7 puan toplayan Galatasaray, son 14 sezonun en verimsiz dönemini geçirdi.

Son olarak 2006-2007 sezonunun ilk 5 haftasında bir galibiyet ve 4 beraberlikle 7 puan toplayan sarı-kırmızılı takım, sonrasındaki 13 sezonun aynı dönemlerinde en az 8 puan elde etti.

Galatasaray'ın Süper Lig'de 5. haftalar itibarıyla son 14 sezondaki performansı şöyle:

 Sezon  O  G  B  M  A  Y  P
2020-21  5  2  1  2  6  4  7
2019-20  5  2  2  1  6  6  8
2018-19  5  4  0  1  14  6  12
2017-18  5  4  1  0  13  3  13
2016-17  5  3  2  0   9  4  11
2015-16  5  2  2  1  9   6   8
2014-15  5  3  1  1  6  4  10
2013-14  5  2  3  0  7  3  9
2012-13  5  4  1  0  15  6  13
2011-12  5  3  1  1  9  4  10
2010-11  5  3  0  2  6  5  9
2009-10  5  5  0  0  17  4  15
2008-09   5   3  2  0  13  4  11
2007-08  5  4  1  0  14  2  13
- Terim yönetimindeki en az puan 

Galatasaray, büyük başarılar yaşadığı teknik direktör Fatih Terim yönetiminde başladığı sezonlarda ilk 5 haftalık periyottaki en az puanı bu dönem topladı.

Sarı-kırmızılı takım, tecrübeli teknik adam yönetiminde 12. kez 5. haftayı geride bıraktı.

Sarı-kırmızılı takım, Terim ile bu periyottaki en fazla puanı, 5'te 5 yaparak 15 puan aldığı 1998-1999 sezonunda kazanmıştı.

Galatasaray'ın Süper Lig'de Terim yönetimindeki ilk 5 hafta performansları şöyle:

 Sezon  O  G  B  M  A  Y  P
2020-21  5  2  1  2  6  4  7
2019-20  5  2  2  1  6  6  8
2018-19  5  4  0  1  14  6  12
2013-14  5  2  3  0  7  3  9
2012-13  5  4  1  0  15  6  13
2011-12  5  3  1  1  9  4   10
2003-04  5  3  1  1   8  6  10
2002-03  5  4  1  0  13  4  13
1999-00  5  4  0  1  13  6  12
1998-99  5  5  0  0  20  3  15
1997-98  5  2  2  1  12  6  8
1996-97  5  3  1  1  8  6  10


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