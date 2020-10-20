Sezon O G B M A Y P 2020-21 5 2 1 2 6 4 7 2019-20 5 2 2 1 6 6 8 2018-19 5 4 0 1 14 6 12 2017-18 5 4 1 0 13 3 13 2016-17 5 3 2 0 9 4 11 2015-16 5 2 2 1 9 6 8 2014-15 5 3 1 1 6 4 10 2013-14 5 2 3 0 7 3 9 2012-13 5 4 1 0 15 6 13 2011-12 5 3 1 1 9 4 10 2010-11 5 3 0 2 6 5 9 2009-10 5 5 0 0 17 4 15 2008-09 5 3 2 0 13 4 11 2007-08 5 4 1 0 14 2 13

- Terim yönetimindeki en az puan

Sezon O G B M A Y P 2020-21 5 2 1 2 6 4 7 2019-20 5 2 2 1 6 6 8 2018-19 5 4 0 1 14 6 12 2013-14 5 2 3 0 7 3 9 2012-13 5 4 1 0 15 6 13 2011-12 5 3 1 1 9 4 10 2003-04 5 3 1 1 8 6 10 2002-03 5 4 1 0 13 4 13 1999-00 5 4 0 1 13 6 12 1998-99 5 5 0 0 20 3 15 1997-98 5 2 2 1 12 6 8 1996-97 5 3 1 1 8 6 10





Süper Lig'in 5. haftasında ağırladığı Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 yenilerek puan kayıplarına engel olamayan Galatasaray, son 14 sezonun en kötü lig başlangıcını yaptı.Süper Lig'de sezona Gaziantep FK (3-1) ve Medipol Başakşehir (2-0) galibiyetleriyle başlayan sarı-kırmızılı takım, ardından Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalıp, Kasımpaşa'ya 1-0, Aytemiz Alanyaspor'a da 2-1 yenilmekten kurtulamadı.Geride kalan 5 hafta itibarıyla 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde edip, 7 puan toplayan Galatasaray, son 14 sezonun en verimsiz dönemini geçirdi.Son olarak 2006-2007 sezonunun ilk 5 haftasında bir galibiyet ve 4 beraberlikle 7 puan toplayan sarı-kırmızılı takım, sonrasındaki 13 sezonun aynı dönemlerinde en az 8 puan elde etti.Galatasaray'ın Süper Lig'de 5. haftalar itibarıyla son 14 sezondaki performansı şöyle:Galatasaray, büyük başarılar yaşadığı teknik direktör Fatih Terim yönetiminde başladığı sezonlarda ilk 5 haftalık periyottaki en az puanı bu dönem topladı.Sarı-kırmızılı takım, tecrübeli teknik adam yönetiminde 12. kez 5. haftayı geride bıraktı.Sarı-kırmızılı takım, Terim ile bu periyottaki en fazla puanı, 5'te 5 yaparak 15 puan aldığı 1998-1999 sezonunda kazanmıştı.Galatasaray'ın Süper Lig'de Terim yönetimindeki ilk 5 hafta performansları şöyle: