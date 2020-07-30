Galatasaray'da Lemina'nın yerine Lerma

Orta saha bölgesi için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Mario Lemina yerine Jefferson Lerma'yı gündemine aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Instagram
Galatasaray'da Lemina'nın yerine Lerma
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Temmuz 2020 11:46
Kiralık sözleşmesi sona eren Mario Lemina ile yolları ayıran Galatasaray'da ön libero arayışları sürüyor.

Ada basınına göre Sarı-Kırmızılılar, Premier Lig'den düşen Bournemouth'ta forma giyen Jefferson Lerma'yı gözüne kestirdi.

Yönetim, İngiliz kulübüyle masaya oturdu. Gelen bilgilere göre Galatasaray, Kolombiyalı yıldızı 1 yıllığına kiralamak istiyor.

Bournemouth'un 1.5 milyon Euro istediği, Cimbom'un ise bedelsiz kiralama istediği belirlendi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için