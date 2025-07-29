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Galatasaray ve Fenerbahçe forması giydi, şimdi kulüpsüz!

Bir dönem Galatasaray ve Fenerbahçe formaları giyen tecrübeli ön libero Tolga Ciğerci, kulüpsüz kaldı.

calendar 29 Temmuz 2025 13:12 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2025 14:14
Haber: Akşam, Fotoğraf: X.com
Galatasaray ve Fenerbahçe forması giydi, şimdi kulüpsüz!
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Futbola Almanya'da başlayan ve kariyer basamaklarını birer birer çıkan bir dönemin yıldız ismi Tolga Ciğerci, kulüpsüz kaldı.

SÜPER LİG'E İLK ADIM

Futbol hayatına Wolfsburg altyapısında başlayan Tolga Ciğerci, Süper Lig macerasına ilk olarak Galatasaray formasıyla başladı.



Özellikle sarı-kırmızılılarda gösterdiği performansla hafızalara kazınan 33 yaşındaki ön libero, 2 sezon formasını giydiği takımdan ayrılarak Fenerbahçe'nin yolunu tuttu.

İŞLER İYİ GİTMEDİ

Tolga Ciğerci için Fenerbahçe'de işler beklenildiği gibi gitmedi. 2021 kışında Başakşehir'e transfer olan Tolga, daha sonra pek çok kulüpte boy gösterdi.

Kısa bir Almanya macerasının ardından yeniden Süper Lig'e dönen milli oyuncu, son olarak Sivasspor'da forma giydi.

Kırmızı beyazlı ekibin geçen sezon 1. Lig'e düşmesiyle takımdan ayrılan Tolga Ciğerci, henüz kendisine bir kulüp bulamadı.

Geleceği belirsizliği koruyan Tolga Ciğerci'nin nasıl bir kariyer planlaması yapacağı ise şimdilik merak konusu.

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