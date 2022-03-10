Galatasaray ve Barcelona'da 6 futbolcu oynadı!

Hem Galatasaray hem de Barcelona'da forma giymiş 6 futbolcu bulunuyor.



Bugüne kadar iki takımda da Gheorghe Popescu, Gheorghe Hagi, Frank de Boer, Giovani dos Santos, Arda Turan ve son olarak kaleci Inaki Pena oynadı.



Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent de Sarı-Kırmızılılar'ın başındaki ilk Avrupa kupası maçına, eski takımı Barcelona karşısında çıkacak.



Torrent, Barça'da daha önce teknik direktör Pep Guardiola'nın yardımcı antrenörlüğünü yapmıştı. Ayrıca Galatasaray'da Torrent'in ekibine dahil olan kaleci antrenörü Segarra'nın da yaklaşık 20 yıllık bir Barcelona tecrübesi bulunuyor.



Arda için hayal kırıklığı



Devre arasında Barcelona'dan kiralık olarak Galatasaray'a transfer olan kaleci Inaki Pena da ilk kez Barça'ya karşı rakip olacak. 23 yaşındaki file bekçisinin, önümüzdeki sezon Barcelona'da Ter Stegen'in yedeği olması bekleniyor. Ancak Galatasaray, genç eldiveni bir kez daha kiralamanın yolunu arıyor. Diğer taraftan daha önce Barcelona forması giymiş olmasına rağmen İspanya kafilesine dahil edilmeyen ve maçı evinde izleyecek olan Arda Turan büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor.





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