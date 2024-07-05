Galatasaray transferi duyurdu: Will Cummings

Galatasaray, ABD'li basketbolcu Will Cummings'i renklerine bağladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray transferi duyurdu: Will Cummings
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05 Temmuz 2024 23:05
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Will Cummings'i kadrosuna dahil etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak İsrail ekibi Hapoel Tel Aviv'de oynayan 32 yaşındaki oyun kurucuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Cummings, 2017-2018 sezonunda forma giydiği Darüşşafaka'da Avrupa Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

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