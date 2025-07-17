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Galatasaray, Osimhen'de mutlu sona yakın!

Galatasaray ve Napoli, son temasların ardından Victor Osimhen transferi konusunda anlaşmaya yakın. İşte detaylar...

calendar 17 Temmuz 2025 19:15
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Galatasaray, Osimhen'de mutlu sona yakın!
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Galatasaray, Victor Osimhen transferinde Napoli ile anlaşmaya çok yakın.

Matteo Moretto'ya göre sarı-kırmızılılar, 40 milyon euroyu peşin ödemeyi kabul etti. Kalan 35 milyon euroluk kısmın ise 17,5 milyon euroluk iki taksit halinde 2026'ya kadar ödenmesi planlanıyor.

Ayrıca oyuncunun önümüzdeki iki yıl içinde İtalya'ya dönmemesi şartı da Galatasaray tarafından kabul edildi.

Taraflar şu anda yalnızca gelecekteki satıştan alınacak pay (% pay) konusunda pazarlıklarını sürdürüyor. Anlaşmanın kısa süre içinde tamamlanması bekleniyor.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 41 maçta boy gösteren Nijeryalı yıldız, 37 gol 7 asistlik performans sergiledi.

 

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