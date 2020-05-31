Galatasaray, Oğuz Yılmaz'ı da listesine aldı

Gelecek sezon yerli piyasasında etkili olmayı planlayan Galatasaray'da çalışmalar devam ediyor.

Haber; Akşam, Fotoğraf; Instagram
Galatasaray, Oğuz Yılmaz'ı da listesine aldı
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31 Mayıs 2020 09:49
Sezon içerisinde takip edilen oyuncularla ilgili liste her geçen gün genişliyor. Özellikle stopere iyi bir yerli alternatif kazandırmak isteyen teknik direktör Fatih Terim'in Denizlispor'un stoperi Oğuz Yılmaz'ı da listesine eklediği ifade edildi.

Balıkesir'de sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken, transfer olduğu Denizlispor'da şampiyonluk yaşayarak Süper Lig'de de takımın vazgeçilmezlerinden biri haline gelen Oğuz'un, Ege ekibindeki kontratı da sona eriyor.

Maliyet olarak da yük olmayacak 27 yaşındaki oyuncu için sezon bitmeden harekete geçilecek, menajeriyle görüşülecek.



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