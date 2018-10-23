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Galatasaray - Monaco maçı hangi kanalda?

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası A Grubu dördüncü maçında Fransa'nın Monaco ekibi ile karşılaşacak.

Kaynak: AA
Galatasaray - Monaco maçı hangi kanalda?
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23 Ekim 2018 11:37
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası A Grubu dördüncü maçında Çarşamba günü Fransa'nın Monaco ekibi ile karşılaşacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadele Tivibu Spor 2'den canlı olarak yayınlanacak.

Grupta 2 takımın da ikişer galibiyet ve birer mağlubiyeti bulunuyor.

Sarı-kırmızılı takım, gruptaki ilk maçında MoraBanc Andorra'yı 84-73 yenerken, ikinci maçında ratiopharm Ulm'e 103-92 mağlup oldu. Galatasaray üçüncü maçında ise Germani Basket Brescia'ya 84-76 üstünlük sağlamıştı.

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