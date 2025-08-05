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Galatasaray kaleci transferinde rotası Yunanistan

Yüksek maliyeti nedeniyle Ederson transferinde frene basan Galatasaray, yeni bir hedefe yöneldi. Sarı-kırmızılılar, Olympiakos'un genç file bekçisi Konstantinos Tzolakis için girişimlerini hızlandırdı.

calendar 05 Ağustos 2025 12:12
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Galatasaray kaleci transferinde rotası Yunanistan
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Fernando Muslera ile yolların ayrılmasının ardından kaleye henüz yeni bir isim getiremeyen Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor. İlk önceliğini forvet hattına veren sarı-kırmızılılar, Victor Osimhen transferinin olumlu şekilde sonuçlanmasının ardından kaleci arayışına ağırlık verdi.

Aslan'ın listesinde Ter Stegen, Yann Sommer, Alisson, Donnarumma ve Ederson gibi üst düzey kaleciler yer alıyordu. Bu isimlerden Ederson için uzun süredir yoğun mesai harcayan Galatasaray yönetimi, yüksek maliyeti nedeniyle bu transferde frene bastı.

Brezilyalı eldivenin transferinde ilerleme kaydedilememesi üzerine sarı-kırmızılı ekip, alternatif planı devreye aldı.


YENİ HEDEF: TZOLAKIS

Galatasaray'ın yeni kaleci adaylarından biri, Yunanistan'ın Olympiakos takımında forma giyen Konstantinos Tzolakis oldu. 22 yaşındaki file bekçisinin, Galatasaray'a transfer olmaya sıcak baktığı öğrenilirken, oyuncunun kulübüne bu yönde talepte bulunduğu da gelen bilgiler arasında yer aldı.

GÖRÜŞMELER HIZLANDI

Cim-Bom'un, Tzolakis için Olympiakos ile görüşmelerini hızlandırdığı ve transferin kısa süre içinde netleşmesinin beklendiği ifade edildi.

PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON EURO

Genç kalecinin güncel piyasa değeri 10 milyon Euro seviyesinde. 2027 yılına kadar Olympiakos'la sözleşmesi bulunan Tzolakis, geçtiğimiz sezon Avrupa Ligi de dahil olmak üzere toplam 41 maçta forma giydi. Bu maçların 22'sinde kalesini gole kapatmayı başaran başarılı eldiven, toplamda 22 gol yedi.  

 
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