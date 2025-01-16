Galatasaray'ın sırrı kalite

Galatasaray ligin ilk yarısında 18 maçta 50 puana ulaşırken, 51 gol atıp, kalesinde de 21 gol gördü. Sarı-kırmızılılardaki bireysel kalite, takım kötü oynasa da kendini gösterdi.
Son Başakşehir maçında Barış Alper Yılmaz attığı gollerle galibiyeti getirirken birçok karşılaşmada yıldızlar sahne aldı.
Galatasaray'da ligin ilk yarısında attığı 51 golün sadece 8'i hücum hattı dışından geldi.
Osimhen ve Barış Alper Yılmaz 10'ar, Yunus Akgün 6, Batshuayi 5, Icardi ve Mertens 4'er, Kerem Aktürkoğlu, Abdülkerim, Sanchez, Sara 2'şer, Torreira ve Sallai ise 1'er gol attı. Adana Demirspor ve Trabzonspor maçlarında rakip oyuncular 1'er gol kendi kalelerine gönderdi.
Son Başakşehir maçında Barış Alper Yılmaz attığı gollerle galibiyeti getirirken birçok karşılaşmada yıldızlar sahne aldı.
Galatasaray'da ligin ilk yarısında attığı 51 golün sadece 8'i hücum hattı dışından geldi.
Osimhen ve Barış Alper Yılmaz 10'ar, Yunus Akgün 6, Batshuayi 5, Icardi ve Mertens 4'er, Kerem Aktürkoğlu, Abdülkerim, Sanchez, Sara 2'şer, Torreira ve Sallai ise 1'er gol attı. Adana Demirspor ve Trabzonspor maçlarında rakip oyuncular 1'er gol kendi kalelerine gönderdi.