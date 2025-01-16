Galatasaray'ın sırrı kalite

Süper Lig'in ilk yarısında 18 maçta 50 puana ulaşan Galatasaray'da yıldız oyuncuların performansı ön plana çıktı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'ın sırrı kalite
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Ocak 2025 08:53
Galatasaray ligin ilk yarısında 18 maçta 50 puana ulaşırken, 51 gol atıp, kalesinde de 21 gol gördü. Sarı-kırmızılılardaki bireysel kalite, takım kötü oynasa da kendini gösterdi.

Son Başakşehir maçında Barış Alper Yılmaz attığı gollerle galibiyeti getirirken birçok karşılaşmada yıldızlar sahne aldı.

Galatasaray'da ligin ilk yarısında attığı 51 golün sadece 8'i hücum hattı dışından geldi.

Osimhen ve Barış Alper Yılmaz 10'ar, Yunus Akgün 6, Batshuayi 5, Icardi ve Mertens 4'er, Kerem Aktürkoğlu, Abdülkerim, Sanchez, Sara 2'şer, Torreira ve Sallai ise 1'er gol attı. Adana Demirspor ve Trabzonspor maçlarında rakip oyuncular 1'er gol kendi kalelerine gönderdi.



 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery