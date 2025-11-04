Galatasaray'ın Ajax maçı öncesi çekindiği detay

Trabzonspor beraberliğini geride bırakan Galatasaray , gözünü Şampiyonlar Ligi'nde Ajax ile oynayacağı kritik karşılaşmaya çevirdi.

Sarı-kırmızılılarda moraller yerinde olsa da, dış sahadaki kötü Avrupa performansı dikkat çekiyor.

DEPLASMANDA KAZANAMAMA SERİSİ

Son iki yılda Avrupa arenasında deplasmanda galibiyet yüzü göremeyen Cimbom, 10 maçlık kazanamama serisini Hollanda'da sonlandırmak istiyor. Galatasaray, bu süreçte 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.

OSIMHEN EN BÜYÜK KOZ OLACAK

Okan Buruk'un en büyük kozu ise formda golcüsü Victor Osimhen olacak. Avrupa'da oynadığı son 7 maçın tamamında ağları sarsan Nijeryalı yıldız, bu süreçte 9 gol atarak takımını sırtladı.

AJAX DEVLER LİGİ'NDE SONUNCU

Şampiyonlar Ligi'nde 3 haftada 6 puan toplayan Galatasaray, Amsterdam'da galip gelmesi halinde son 16 turu için büyük bir avantaj elde edecek. Grubun son sırasındaki Ajax ise üç maçta da mağlup olarak kötü gidişine son vermeye çalışacak.