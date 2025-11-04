03 Kasım
Alanyaspor-Gaziantep FK
0-0
03 Kasım
Eyüpspor-Antalyaspor
0-1
03 Kasım
Rizespor-Karagümrük
1-0
03 Kasım
Iğdır FK-Bandırmaspor
1-1
03 Kasım
Esenler Erokspor-Arca Çorum FK
3-1
03 Kasım
Sunderland-Everton
1-1
03 Kasım
Real Oviedo-Osasuna
0-0
03 Kasım
Sassuolo-Genoa
1-2
03 Kasım
Lazio-Cagliari
2-0

Galatasaray'ın Ajax maçı öncesi çekindiği detay

Galatasaray, Avrupa'daki 10 maçlık deplasman galibiyeti hasretini Ajax karşısında bitirmek istiyor. Son 7 Avrupa maçında 9 gol atan Osimhen, sarı-kırmızılıların en büyük umudu olacak.

calendar 04 Kasım 2025 08:49
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'ın Ajax maçı öncesi çekindiği detay
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trabzonspor beraberliğini geride bırakan Galatasaray, gözünü Şampiyonlar Ligi'nde Ajax ile oynayacağı kritik karşılaşmaya çevirdi.
 
Sarı-kırmızılılarda moraller yerinde olsa da, dış sahadaki kötü Avrupa performansı dikkat çekiyor.
 
DEPLASMANDA KAZANAMAMA SERİSİ
 
Son iki yılda Avrupa arenasında deplasmanda galibiyet yüzü göremeyen Cimbom, 10 maçlık kazanamama serisini Hollanda'da sonlandırmak istiyor. Galatasaray, bu süreçte 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.
 
OSIMHEN EN BÜYÜK KOZ OLACAK
 
Okan Buruk'un en büyük kozu ise formda golcüsü Victor Osimhen olacak. Avrupa'da oynadığı son 7 maçın tamamında ağları sarsan Nijeryalı yıldız, bu süreçte 9 gol atarak takımını sırtladı.
 
AJAX DEVLER LİGİ'NDE SONUNCU
 
Şampiyonlar Ligi'nde 3 haftada 6 puan toplayan Galatasaray, Amsterdam'da galip gelmesi halinde son 16 turu için büyük bir avantaj elde edecek. Grubun son sırasındaki Ajax ise üç maçta da mağlup olarak kötü gidişine son vermeye çalışacak.
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.