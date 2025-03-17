Galatasaray'ın ağabeyi: Dries Mertens

Galatasaray'ın 37'lik delikanlısı Dries Mertens, takımın çimentosu konumunda. Mertens'in karakteri de forma numarası gibi 10 numara...EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
TAKIMIN AĞABEYİ
Ligde son olarak 45 dakika oynadığı 17 Şubat'taki Rizespor deplasmanında on birde çıkabilen, devre arası transferlerinden sonra süresi iyice azalıp son üç haftada 47 dakika oynayabilen 37 yaşındaki Belçikalı buna rağmen takımın ağabeyi gibi hareket ediyor.
TECRÜBELERİNİ AKTARIYOR
İdmanlarda, maç önlerinde ve devre aralarında takım arkadaşlarıyla yakından ilgileniyor, onlarla konuşup tecrübelerini aktarıyor.
TEKNİK HEYETE KATILMASI GÜNDEMDE
Şimdiden yardımcı hoca gibi çalışan Mertens'in gelecek sezon teknik heyete katılması da gündemde.
TAKIMIN AĞABEYİ
Ligde son olarak 45 dakika oynadığı 17 Şubat'taki Rizespor deplasmanında on birde çıkabilen, devre arası transferlerinden sonra süresi iyice azalıp son üç haftada 47 dakika oynayabilen 37 yaşındaki Belçikalı buna rağmen takımın ağabeyi gibi hareket ediyor.
TECRÜBELERİNİ AKTARIYOR
İdmanlarda, maç önlerinde ve devre aralarında takım arkadaşlarıyla yakından ilgileniyor, onlarla konuşup tecrübelerini aktarıyor.
TEKNİK HEYETE KATILMASI GÜNDEMDE
Şimdiden yardımcı hoca gibi çalışan Mertens'in gelecek sezon teknik heyete katılması da gündemde.