Galatasaray, Hatay'da galip!

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.
Salon: Hatay Merkez
Hakemler: Sadettin Deneri, Hüseyin Okumuş
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Furkan Aydın, Cafer Kirkit, Miskevich, Boğaçhan Zambak, Bucko, Fatih Eren Uğur (Burhan Zorluer, Çağatay Kır, Batuhan Yurdagül, Emre Çetinkaya, Berkan Bozan)
Galatasaray HDI Sigorta: Selçuk Keskin, Sharifi, Hakkı Çapkınoğlu, Oğuzhan Karasu, Yasin Aydın, Edgar (Orçun Ergün, Beytullah Hatipoğlu, Onurcan Çakır, Burak Güngör)
Setler: 20-25, 26-24, 25-23, 17-25, 13-15
Süre: 135 dakika (27, 32, 29, 26, 21)
Salon: Hatay Merkez
Hakemler: Sadettin Deneri, Hüseyin Okumuş
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Furkan Aydın, Cafer Kirkit, Miskevich, Boğaçhan Zambak, Bucko, Fatih Eren Uğur (Burhan Zorluer, Çağatay Kır, Batuhan Yurdagül, Emre Çetinkaya, Berkan Bozan)
Galatasaray HDI Sigorta: Selçuk Keskin, Sharifi, Hakkı Çapkınoğlu, Oğuzhan Karasu, Yasin Aydın, Edgar (Orçun Ergün, Beytullah Hatipoğlu, Onurcan Çakır, Burak Güngör)
Setler: 20-25, 26-24, 25-23, 17-25, 13-15
Süre: 135 dakika (27, 32, 29, 26, 21)
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