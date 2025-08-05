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Galatasaray, Frankowski'yi duyurdu!

Galatasaray, Polonyalı futbolcu Frankowski'nin Fransız ekibi Stade Rennais'e geçici ve zorunlu satın alma şartıyla transfer olduğunu açıkladı.

calendar 05 Ağustos 2025 20:55 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2025 21:07
Galatasaray, Frankowski'yi duyurdu!
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Galatasaray, Przemyslaw Frankowski'nin, 1+1 yıllığına Ligue 1 ekibi Rennes'e kiralandığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Profesyonel futbolcumuz Przemyslaw Adam Frankowski'nin, 2025/2026 futbol sezonu dahil olmak üzere 1+1 yıl uzatma opsiyonlu geçici transferi ve 2026/2027 futbol sezonu sonunda zorunlu satın alma şartına bağlı olarak 2027/2028 futbol sezonu için kesin transferi konusunda Stade Rennais Football Club ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre, Stade Rennais Football Club tarafından şirketimize;


2025/2026 futbol sezonu için 2.750.000 Euro, 2026/2027 futbol sezonu için 2.750.000 Euro tutarında geçici transfer bedeli ödenecektir.

Zorunlu satın alma opsiyonunun devreye girmesiyle birlikte, Stade Rennais Football Club tarafından şirketimize ödenecek kesin transfer bedeli 5.700.000 Euro olacaktır.

Ayrıca, söz konusu anlaşmada 2027/2028 futbol sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere maksimum 1.300.000 Euro tutarında şarta bağlı bonus ödemesi yer almaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

PERFORMANSI

30 yaşındaki Polonyalı sağ bek, geride kalan sezonda Galatasaray'da 15 maçta görev yaptı ve takımına kaydettiği 1 asist ile skor katkısı sağladı.

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