Galatasaray, Deroy Duarte için harekete geçti!

Stoke City'den kiralanan Etebo'yu devre arasında göndermenin planlarını yapan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

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Galatasaray, Deroy Duarte için harekete geçti!
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02 Ocak 2021 11:00
Sezon başında Stoke City'den kiralanan Pierre Etebo'yu devre arasında göndermenin planlarını yapan Galatasaray yönetimi, Nijeryalı yıldızın menajeri William D'Avila ile görüşme gerçekleştirdi.

Sarı-kırmızılıların D'Avila'dan Oghenekaro Etebo'nun gönderilmesi konusunda yardım beklediği ayrıca ünlü menajerden bir başka futbolcusu Deroy Duarte'nin transferinde aracılık etmesini istediği belirlendi.

Sparta Rotterdam formasını giyen 21 yaşındaki Hollandalı yıldız önemli bir yetenek. Bu sezon 4 gol atıp 3 asist yapan orta alan oyuncusunun sözleşmesi haziranda bitecek.

Hollanda'da Sparta Rotterdam formasıyla bu sezon ligde 12 maça çıkan Duarte 4 gol, 3 asistle 7 gole direkt katkı yaptı.





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