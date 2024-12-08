Galatasaray'dan Sivas maçı sonrası sert açıklama!

Galatasaray Kulübü, Sivasspor'u mağlup ettikleri maçın ardından Barış Alper Yılmaz'ın son dakika pozisyonu için sert bir açıklama yaptı.

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Galatasaray'dan Sivas maçı sonrası sert açıklama!
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08 Aralık 2024 18:28
Son güncelleme 08 Aralık 2024 19:23
Galatasaray Kulübü, Sivasspor'u mağlup ettikleri maçın ardından Barış Alper Yılmaz'ın son dakika pozisyonu için sert bir açıklamada bulundu.

Sarı kırmızılı takım yaptığı açıklamada, "Karşılaşmanın son dakikasında Barış Alper Yılmaz'a yapılan insanlığa sığmayan faulün ardından gerçekleştirilen VAR konuşmalarını merakla bekliyor olacağız! 90 dakika boyunca yaşanan tüm skandal hakem kararlarına rağmen; İYİLER DAİMA KAZANIR!" ifadeleri kullanıldı.
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