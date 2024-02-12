Galatasaray'dan sezon sonu 10 numara harekatı!

Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında Başakşehir'i konuk etti. Sarı kırmızılılar Barış Alper Yılmaz ve Mertens'in golleriyle rakibini 2-0 mağlup etti.
Bir yandan şampiyonluk mücadelesi veren sarı kırmızılılar diğer yandan transfer için düğmeye bastı. Sarı-kırmızılı yönetim şimdiden hazırlıklara başladı. Listede yer alan Kamada, Eriksen ve Lo Celso ile anlaşma sağlanamadı.
YENİDEN MASAYA OTURACAKLAR
Üç oyuncu ve kulüpleriyle yaz transfer döneminde yeniden masaya oturulacak. Galatasaray ara transfer döneminde 10 numara transferini bitiremedi.
Teknik direktör Okan Buruk'un 10 numara adayları içinde Daichi Kamada, Christian Eriksen ve Lo Celso öne çıkarken bu oyuncular ve kulüpleriyle anlaşma sağlanamadı. Manchester United, Eriksen için teklife açıktı. Ancak Galatasaray maaşının yüzde 80'nin İngiliz ekibi tarafından ödenmesini isteyince transfer gerçekleşmedi.
Lo Celso için Tottenham'a bonservis bedeli ödemek istenmedi. Kamada içinse Lazio 10 milyon euro'dan taviz vermedi. Mertens'i on numarada kullanan ve oldukça memnun olan Okan Buruk bir yandan da Sergio Oliveira'nın dönüşünü bekliyor.
Bir yandan şampiyonluk mücadelesi veren sarı kırmızılılar diğer yandan transfer için düğmeye bastı. Sarı-kırmızılı yönetim şimdiden hazırlıklara başladı. Listede yer alan Kamada, Eriksen ve Lo Celso ile anlaşma sağlanamadı.
YENİDEN MASAYA OTURACAKLAR
Üç oyuncu ve kulüpleriyle yaz transfer döneminde yeniden masaya oturulacak. Galatasaray ara transfer döneminde 10 numara transferini bitiremedi.
Teknik direktör Okan Buruk'un 10 numara adayları içinde Daichi Kamada, Christian Eriksen ve Lo Celso öne çıkarken bu oyuncular ve kulüpleriyle anlaşma sağlanamadı. Manchester United, Eriksen için teklife açıktı. Ancak Galatasaray maaşının yüzde 80'nin İngiliz ekibi tarafından ödenmesini isteyince transfer gerçekleşmedi.
Lo Celso için Tottenham'a bonservis bedeli ödemek istenmedi. Kamada içinse Lazio 10 milyon euro'dan taviz vermedi. Mertens'i on numarada kullanan ve oldukça memnun olan Okan Buruk bir yandan da Sergio Oliveira'nın dönüşünü bekliyor.