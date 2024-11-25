Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!

Galatasaray, Kaan Ayhan'ın sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma ve kanama) tespit edildiğini ve tedavisine başlandığını açıkladı.

Haber; Sporx.com
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Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
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25 Kasım 2024 18:33
Son güncelleme 25 Kasım 2024 18:36
Galatasaray, Kaan Ayhan'ın sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma ve kanama) tespit edildiğini ve tedavisine başlandığını duyurdu. 

İşte Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan açıklama;

"Trendyol Süper Lig'in 13. haftasındaki Sipay Bodrumspor karşılaşmasında sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden ve bugün sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan kontrollerinde sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma ve kanama) tespit edilen futbolcumuz Kaan Ayhan'ın tedavisine başlanmıştır."
 
 

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