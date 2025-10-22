22 Ekim
Galatasaray-Bodo/Glimt
3-1
Konyaspor-Beşiktaş
0-2
Athletic Bilbao-Qarabag FK
3-1
AS Monaco-Tottenham
0-0
Sporting CP-Marsilya
2-1
Atalanta-Slavia Prag
0-0
E. Frankfurt-Liverpool
1-5
Real Madrid-Juventus
1-0
Chelsea-Ajax
5-1
Bayern Munih-Club Brugge
4-0
Rizespor-Başakşehir
0-0

Galatasaray'dan rakiplerine uyarı!

Galatasaray Kulübü, sosyal medya üzerinden Ali Sami Yen Sor Kompleksi RAMS Park'a gelecek rakiplerini uyardı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt maçı sonrası rakiplerine mesaj gönderdi.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Ali Sami Yen'e gelirken mutlaka yanınızda kulak tıkacı getirmeniz gerekiyor." denildi.

Öte yandan Bodo/Glimt Teknik Direktörü Kjetil Knutsen, Galatasaray maçında kulak tıkacı taktı.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Beşiktaş 9 5 1 3 15 11 16
7 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 9 3 2 4 15 14 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Rizespor 9 2 3 4 10 13 9
12 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 9 1 4 4 7 9 7
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
