Galatasaray'dan rakiplerine uyarı!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt maçı sonrası rakiplerine mesaj gönderdi.
Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Ali Sami Yen'e gelirken mutlaka yanınızda kulak tıkacı getirmeniz gerekiyor." denildi.
Öte yandan Bodo/Glimt Teknik Direktörü Kjetil Knutsen, Galatasaray maçında kulak tıkacı taktı.
