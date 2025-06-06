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Galatasaray'dan potaya 2 transfer birden

Galatasaray, erkek basketbol takımı için iki yabancı oyuncuyla şimdiden sözleşme imzaladı.

calendar 06 Haziran 2025 13:58 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2025 14:00
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'dan potaya 2 transfer birden
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne çeyrek finalde veda eden Galatasaray, gelecek sezonun ilk iki transferini yaptı.

Sarı kırmızılılar, Çek takımı ERA Nymburk forması giyen Christian Bishop ile Manisa Basket'ten Fabian White'ı kadrosuna kattı.

Kısa forvet pozisyonunda oynayan 2.00 boyundaki 25 yaşındaki Christian Bishop, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 11.6 sayı, 7.2 ribaund ortalamaları yakaladı.

4 numarada oynayan 2.03'lük Fabian White ise FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 15.9 sayı, 5.2 ribaund ortalamaları yakaladı.

Galatasaray, daha önce Pınar Karşıyaka'dan Türk pivot Muhsin Yaşar ile de anlaşma sağlamıştı.


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