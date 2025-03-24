Bir yandan 25. şampiyonluğuna uzanıp 5. yıldızı takmak isteyen Galatasaray, bir yandan da gelecek sezonun kadrosunu oluşturmaya çalışıyor. Üst üste üçüncü kez mutlu sona ulaşıp rakiplerine önemli bir mesaj vermek isteyen sarı-kırmızılılar, bu kez transferde hatasız ilerlemek istiyor.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Elias Jelert, Ismail Jakobs ve Carlos Cuesta gibi isimlerle karavana atan yönetim, bu kez çalışmalara önceden başladı. Daha önce de ismi Galatasaray ile anılan ve her fırsatta kariyerinde parçalı formayı giymek istediğini belirten İlkay Gündoğan listedeki isimlerden birisi.
TEMASA GEÇİLECEK
Hem Lucas Torreira'nın olası ayrılığı hem de orta alanı güçlendirmek için sezon sonunda Manchester City ile sözleşmesi bitecek olan 34 yaşındaki İlkay ile temasa geçilecek. Bedelsiz olarak transfer edilmek istenen tecrübeli oyuncuya 1+1 senelik sözleşme önerilecek.
ÖNCE ŞAMPİYONLUK SONRA İMZA
Manchester City'nin futbolu bırakıp teknik heyete dahil olması için yaptığı teklifi geri çeviren ve Galatasaray'ı beklemeye başlayan İlkay'a teknik direktör Okan Buruk da yeşil ışık yakmıştı. Şampiyonluk yarışının netleşmesinin ardından İlkay ile masaya oturulacak ve resmi teklif iletilecek
BU SEZON İLKAY
İlkay Gündoğan bu sezon Manchester City formasıyla 39 maçta süre aldı. Bu karşılaşmalarda yıldız futbolcu 2 gol ve 3 asistlik skor katkısı verdi.
Elias Jelert, Ismail Jakobs ve Carlos Cuesta gibi isimlerle karavana atan yönetim, bu kez çalışmalara önceden başladı. Daha önce de ismi Galatasaray ile anılan ve her fırsatta kariyerinde parçalı formayı giymek istediğini belirten İlkay Gündoğan listedeki isimlerden birisi.
TEMASA GEÇİLECEK
Hem Lucas Torreira'nın olası ayrılığı hem de orta alanı güçlendirmek için sezon sonunda Manchester City ile sözleşmesi bitecek olan 34 yaşındaki İlkay ile temasa geçilecek. Bedelsiz olarak transfer edilmek istenen tecrübeli oyuncuya 1+1 senelik sözleşme önerilecek.
ÖNCE ŞAMPİYONLUK SONRA İMZA
Manchester City'nin futbolu bırakıp teknik heyete dahil olması için yaptığı teklifi geri çeviren ve Galatasaray'ı beklemeye başlayan İlkay'a teknik direktör Okan Buruk da yeşil ışık yakmıştı. Şampiyonluk yarışının netleşmesinin ardından İlkay ile masaya oturulacak ve resmi teklif iletilecek
BU SEZON İLKAY
İlkay Gündoğan bu sezon Manchester City formasıyla 39 maçta süre aldı. Bu karşılaşmalarda yıldız futbolcu 2 gol ve 3 asistlik skor katkısı verdi.