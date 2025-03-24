Galatasaray'dan İlkay Gündoğan hamlesi!

Galatasaray'da gelecek sezon için çalışmalar başladı. Sarı-kırmızılılar yaz transfer dönemi için oluşturulan listede İlkay Gündoğan'a öncelik verirken yönetimin sunmayı planladığı teklif ortaya çıktı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'dan İlkay Gündoğan hamlesi!
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24 Mart 2025 09:17
Bir yandan 25. şampiyonluğuna uzanıp 5. yıldızı takmak isteyen Galatasaray, bir yandan da gelecek sezonun kadrosunu oluşturmaya çalışıyor. Üst üste üçüncü kez mutlu sona ulaşıp rakiplerine önemli bir mesaj vermek isteyen sarı-kırmızılılar, bu kez transferde hatasız ilerlemek istiyor.

Elias Jelert, Ismail Jakobs ve Carlos Cuesta gibi isimlerle karavana atan yönetim, bu kez çalışmalara önceden başladı. Daha önce de ismi Galatasaray ile anılan ve her fırsatta kariyerinde parçalı formayı giymek istediğini belirten İlkay Gündoğan listedeki isimlerden birisi.

TEMASA GEÇİLECEK

Hem Lucas Torreira'nın olası ayrılığı hem de orta alanı güçlendirmek için sezon sonunda Manchester City ile sözleşmesi bitecek olan 34 yaşındaki İlkay ile temasa geçilecek. Bedelsiz olarak transfer edilmek istenen tecrübeli oyuncuya 1+1 senelik sözleşme önerilecek.

ÖNCE ŞAMPİYONLUK SONRA İMZA

Manchester City'nin futbolu bırakıp teknik heyete dahil olması için yaptığı teklifi geri çeviren ve Galatasaray'ı beklemeye başlayan İlkay'a teknik direktör Okan Buruk da yeşil ışık yakmıştı. Şampiyonluk yarışının netleşmesinin ardından İlkay ile masaya oturulacak ve resmi teklif iletilecek

BU SEZON İLKAY

İlkay Gündoğan bu sezon Manchester City formasıyla 39 maçta süre aldı. Bu karşılaşmalarda yıldız futbolcu 2 gol ve 3 asistlik skor katkısı verdi.  

 
 

 

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