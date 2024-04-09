Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye olay gönderme: 'Seninle bir dakika'

Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesiyle müzesine bir Süper Kupa daha götürmeye hak kazanan Galatasaray'dan dikkat çeken bir hamle geldi.
Sarı-Kırmızılılar, "Seninle bir dakika" yazılı tişörtlerini satışa sundu.
GS Store'da tişörtler 599 TL (Çocuk 549 TL)'ye satışa çıkarıldı.
Sarı-Kırmızılılar, "Seninle bir dakika" yazılı tişörtlerini satışa sundu.
GS Store'da tişörtler 599 TL (Çocuk 549 TL)'ye satışa çıkarıldı.
Galatasaray "Seninle bir dakika" yazılı tişörtlerini satışa sundu. https://t.co/MwLTMmivXx
— Sporx (@sporx) April 9, 2024
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