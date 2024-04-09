Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye olay gönderme: "Seninle bir dakika"

Galatasaray, Süper Kupa finalinin ardından "Seninle bir dakika" yazılı tişörtlerini satışa sundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye olay gönderme: 'Seninle bir dakika'
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09 Nisan 2024 11:12
Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesiyle müzesine bir Süper Kupa daha götürmeye hak kazanan Galatasaray'dan dikkat çeken bir hamle geldi.

Sarı-Kırmızılılar, "Seninle bir dakika" yazılı tişörtlerini satışa sundu.

GS Store'da tişörtler 599 TL (Çocuk 549 TL)'ye satışa çıkarıldı.

 

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