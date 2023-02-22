Galatasaray'dan afet bölgesine özel kent

Galatasaray Spor Kulübü, deprem nedeniyle büyük yara alan Kahramanmaraş ve Hatay'da bin konteynerlik ev projesi başlattı.

Haber; Cumhuriyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan afet bölgesine özel kent
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22 Şubat 2023 10:56
Galatasaray Kulübü, ülkemizi sarsan deprem felaketinin ardından afet bölgesinde yaraları sarmak için özel bir projeye imza attı.

Sarı-kırmızılılar, başkan Dursun Özbek ile Sportif AŞ Başkanvekili ve Nef Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur'un önderliğinde depremzedelere konteyner kent kuruyor.

Galatasaray, Kahramanmaraş'ta 500, Hatay'da 500 konteyner ev yapacak. Başkan Özbek ve Timur, iki şehirde konteyner evlerin kurulacağı alan için ilgili kamu yetkilileriyle temaslarını yaptı. Toplam bin evin 500'ünü sarı-kırmızılı kulüp, 500'ünü ise Nef Vakfı kuracak.

Ayrıca 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD), projedeki 100 konteyner ev için gerekli olan tutarı kulübe gönderdi. GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu, derneğin bu sayıyı 150'ye çıkaracağını söyledi.

HER ŞEY OLACAK

Sarı-kırmızılı kulübün Hatay ve Kahramanmaraş'ta kuracağı konteyner kentlerde okul, dispanser, çocuk oyun alanları olacak. Bin evin tamamı eşyalı, mutfaklı, banyolu olacak, içinde hiçbir eksik bulunmayacak. Galatasaray, evlerde yer alacak tüm eşyalar için sponsor firmalarla anlaştı. Bazı kulüp üyeleri de konteyner ev için bağış yapıyor.



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