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1-0
01 Ağustos
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Galatasaray'dan 13 yaşındaki Ömer'e 6 milyon TL!

Galatasaray, Altınordu altyapısında forma giyen 13 yaşındaki Ömer Özyurt'u 6 milyon TL karşılığında transfer edecek.

calendar 02 Ağustos 2025 11:41 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2025 11:43
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Galatasaray'dan 13 yaşındaki Ömer'e 6 milyon TL!
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Galatasaray'ın 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'dan transferleri devam ediyor.

Daha önce sol kanat Mustafa Duru ve kaleci Arda Yılmaz'ı renklerine katan sarı-kırmızılılar, bir isimle daha anlaştı.

Galatasaray'ın 13 yaşındaki orta saha Ömer Özyurt'u da 6 milyon TL karşılığında transfer edeceği öne sürüldü. 

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