Galatasaray'dan 13 yaşındaki Ömer'e 6 milyon TL!

Galatasaray'ın 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'dan transferleri devam ediyor.
Daha önce sol kanat Mustafa Duru ve kaleci Arda Yılmaz'ı renklerine katan sarı-kırmızılılar, bir isimle daha anlaştı.
Galatasaray'ın 13 yaşındaki orta saha Ömer Özyurt'u da 6 milyon TL karşılığında transfer edeceği öne sürüldü.
Daha önce sol kanat Mustafa Duru ve kaleci Arda Yılmaz'ı renklerine katan sarı-kırmızılılar, bir isimle daha anlaştı.
Galatasaray'ın 13 yaşındaki orta saha Ömer Özyurt'u da 6 milyon TL karşılığında transfer edeceği öne sürüldü.