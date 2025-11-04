04 Kasım
SSC Napoli-E. Frankfurt
20:45
04 Kasım
Oxford United-Stoke City
22:45
04 Kasım
Birmingham City-Millwall
22:45
04 Kasım
Bristol City-Blackburn Rovers
22:45
04 Kasım
Charlton Athletic-West Bromwich
22:45
04 Kasım
Derby County-Hull City
22:45
04 Kasım
Ipswich Town-Watford
22:45
04 Kasım
Leicester City-Middlesbrough
22:45
04 Kasım
Olympiakos-PSV Eindhoven
23:00
04 Kasım
Slavia Prag-Arsenal
20:45
04 Kasım
Bodo/Glimt-AS Monaco
23:00
04 Kasım
Tottenham-Kopenhag
23:00
04 Kasım
Atletico Madrid-Union St.Gilloise
23:00
04 Kasım
Liverpool-Real Madrid
23:00
04 Kasım
PSG-Bayern Munih
23:00
04 Kasım
Juventus-Sporting CP
23:00
04 Kasım
Coventry City-Sheffield United
23:00

Galatasaray'da Yunus Akgün şoku: 4-6 hafta yok

Galatasaray'da Yunus Akgün'ün sakatlığı nedeniyle en az 4-6 hafta forma giyemeyeceği açıklandı. Genç oyuncu, Ajax deplasmanında kadroda yer almadı.

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Yunus Akgün'ün Ajax maçı öncesi son taktiksel çalışmayı ağrıları nedeniyle tamamlamadı.
 
Sarı-kırmızılı kulübün doktoru Yener İnce, Yunus Akgün ile ilgili yaptığı açıklamada "Yunus Akgün'de kasık fıtığı tespit edildi. Mevcut ağrısıyla oynayabilir ancak ileride sıkıntı çıkabilir. Önümüzdeki günlerde ameliyat olup olmamasına karar verilecek. Ameliyat olursa 4-6 hafta sahalardan uzak kalacak." ifadelerini kullandı. 
 
Yunus Akgün, kasık fıtığının tespit edilmesinin ardından Ajax maçının kadrosuna alınmadı. 
 
Galatasaray'da Okan Buruk ve teknik heyet, Yunus Akgün ile Ajax maçı sonrası görüşerek tedavisiyle ilgili sürece karar verecek.

İŞTE YENER İNCE'NİN AÇIKLAMASI...
"Osteitis pubis benzeri bulgular var ama muayene kliniğimiz o ağrının osteitis pubis ofis ağrısı olmadığı yönünde. O yüzden üstüne gittik. Daha ileri tetkikler yaptık. Ultrason tetkikleri sonucu kasık fıtığı olduğu teşhisine ulaştık. Kasık fıtığında da futbolcu dönem dönem o ağrıyla oynayabilir. Ancak o ağrı performansı çok etkileyecek seviyeye çıkabilir ve oynatmayabilir. 1-2 gün dinlendirdikten sonra önümüzdeki günlerde bir karar vereceğiz.

Ya hızlı bir şekilde ameliyat edip 4-6 haftalık bir periyodun sonunda tekrar dönmesini planlayacağız ya da ağrıları tölare edebildiği bir formül olursa bu şekilde devam edeceğiz. Onu önümüzdeki günlerdeki egzersiz testleriyle belirleyeceğiz. Bugün için performansını çok etkilediğinden bizimle beraber olmayacak. Birkaç gün içerisinde ameliyat olup olmayacağına karar vereceğiz."

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.