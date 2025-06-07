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Galatasaray'da yeniden Boey sesleri!

Galatasaray, eski oyuncusu Sacha Boey'i yeniden kadrosuna katmak için Bayern Münih'le kiralama görüşmelerine başladı.

calendar 07 Haziran 2025 09:56
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'da yeniden Boey sesleri!
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Süper Lig ve Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Galatasaray, yeni sezon için transfer çalışmalarına hız verdi.

Şampiyonlar Ligi'nde hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılı takım, önemli isimleri listesine ekledi.Eksik bölgelere takviye yapmak adına çalışmalarını sürdüren yönetim, sağ bek için kararını verdi.

BOŞLUĞU DOLDURAMADI 

Galatasaray bir buçuk sene önce 30 milyon Euro'ya Bayern Münih'e sattığı Sacha Boey'in boşluğunu bir türlü dolduramadı.Sağ bekte sırasıyla Aurier, Kaan Ayhan, Jelert ve Frankowski'yi deneyen Okan Buruk, sezonu Sallai ile tamamladı.



GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefleyen ve ilk 11 için sağ bek arayan sarı-kırmızılılar, eski oyuncusu Sacha Boey ile görüşmeye başladı.Bayern Münih'e kiralama teklifi sunmaya hazırlanan Galatasaray, Fransız sağ bek için ısrarcı olacak.

Menisküs yırtığı nedeniyle düzenli forma giyemeyen ve İngiltere ile Fransa'dan kendisine kulüp bakan Boey, sarı-kırmızılılara henüz olumlu ya da olumsuz dönüş yapmadı. Sarı kırmızılılar sağ bek için eski oyuncusu Sacha Boey ile masaya oturdu… Bayern Münih'e 30 milyon Euro'ya satılan oyuncu sakatlıklar ve form durumu nedeniyle gözden düştü.

PERFORMANSI

24 yaşındaki futbolcu, Bayern'de geçtiğimiz sezon 17 maça çıktı ve 3 asistlik katkı sağladı.


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