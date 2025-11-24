Galatasaray'da vedalar için pusudalar!

Galatasaray'da devre arası transfer döneminde önemli ayrılıklar bekleniyor.
Sarı-kırmızılı takımda Yusuf Demir, Berkan Kutlu ve Ahmed Kutucu gibi isimlerle yolların ayrılması planlanıyor.
Süper Lig'den üç futbolcu için büyük ilgi var. Süper Lig ekipleri, Galatasaray'ın söz konusu oyuncularla ilgili son kararı vermesini bekliyor.
Galatasaray'da söz konusu üç oyuncu ile ilgili ayrılık kararının netleşmesinin ardından Süper Lig ekiplerinden teklifler gelmesi bekleniyor.
