Galatasaray'da Sara'nın yeri garanti

Galatasaray'da Young Boys ile oynanan ilk maçta beğeni toplayan Gabriel Sara, rövanşta yine sahada olacak.

Haber; Sabah
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Galatasaray'da Sara'nın yeri garanti
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26 Ağustos 2024 09:50
Galatasaray'da Young Boys ile oynanan ilk mücadelede beğeni toplayan Gabriel Sara, rövanşta da sahada olacak.

Brezilyalı oyuncunun orta sahadaki partneri Lucas Torreira olacak.

Okan Buruk'un geriden oyun kurucu rolü verdiği Sara, yine benzer görevle çıkacak.

25 yaşındaki yıldız, ilk maçta paslarıyla arkadaşlarına önemli pozisyonlar hazırlamıştı.

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