Bu sezon büyük başarı için kollarını sıvayan ve son olarak Hakim Ziyech'te mutlu sona ulaşan Galatasaray yönetiminin yeni hedefi belli oldu.Cimbom'un hedefinde olan yıldız oyuncu Wilfred Ndidi. Sarı-kırmızılılar bu sezon hücum bölgesine yeterinde transfer yaptığını düşünerek orta saha mevkisine yönelmiş durumda. Savunmayıda yeterli gören yönetim Ndidi'yi kadrosunda görmek istiyor..Yıldız oyuncu için temaslara başlayan Cimbom, fiyatı düşükten açtı. 1 sezon kontratı kalan Nijeryalı yıldız için Galatasaray'ın 2 büyük avantajı var. Bu avantajların birincisi Leicester City'nin küme düşmesi, ikincisi ise Cimbom'un Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olması... Yıldız oyuncu Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor.Nijeryalı ön liberonun güncel piyasa değeri 25 milyon Euro. Kariyerinde toplamda 323 maça çıkan Ndidi bu müsabakalarda 19 gol ve 15 asist yaptı.Wilfred Ndidi, futbol kariyerine Nijerya'nın Nath Boys Akademi'sinde başladı. Daha sonra KRC Genk adlı Belçika kulübünün altyapısına transfer oldu. Genk'in altyapısında yetişerek profesyonel futbol hayatına adım attı.2015 yılında KRC Genk'in A takımına terfi eden Ndidi, Belçika'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Orta saha oyuncusu olarak savunma ve hücumda etkili bir rol üstlendi.2017 yılında İngiliz Premier League takımlarından Leicester City'ye transfer oldu. Leicester City formasıyla İngiltere'deki futbol kariyerine devam eden Ndidi, orta sahada önemli bir oyuncu olarak sahada yer aldı.