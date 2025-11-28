Galatasaray'da Osimhen için derbi öncesi kritik bekleyiş

Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray 'da tüm gözler Victor Osimhen'e çevrilmiş durumda.

Union Saint-Gilloise maçında yokluğu fazlasıyla hissedilen Nijeryalı yıldızın kritik mücadeleye yetiştirilmesi için adeta seferberlik ilan edildi.

ASLAN İZİN YAPTI, GÖZLER SIRADAKİ İDMANDA

Sarı-kırmızılılarda sağlık kurulu, 29 Kasım Cumartesi günü yapılacak antrenmana büyük önem veriyor.

Alınan bilgilere göre Osimhen'in çalışmanın ilk bölümünde yer alması planlanıyor.

Teknik heyet ve sağlık ekibi, oyuncunun vereceği reaksiyonu yakından takip edecek.

SON İDMAN BELİRLEYİCİ OLACAK

Yıldız golcü, cumartesi günkü idmanda herhangi bir ağrı veya zorlanma yaşamazsa 30 Kasım Pazar günü yapılacak son antrenmanın tamamına katılacak.

Bu senaryoda Osimhen'in derbiye 11'de başlamasının önünde engel kalmayacak.

AĞRI HİSSEDERSE DERBİ KAÇABİLİR

Ancak Osimhen'in cumartesi günkü antrenmanda ağrı hissetmesi durumunda, Fenerbahçe karşısında forma giymesinin bir hayli zorlaşacağı ifade ediliyor.

Galatasaray'da derbi hazırlıkları sürerken, tüm planlar yıldız golcünün son durumu üzerine şekilleniyor.