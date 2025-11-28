27 Kasım
Breidablik-Samsunspor
2-2
27 Kasım
Fenerbahçe-Ferencvaros
1-1
27 Kasım
Fiorentina-AEK Athens
0-1
27 Kasım
Omonia Nicosia-Dynamo Kiev
2-0
27 Kasım
Zrinjski Mostar-Haecken
2-1
27 Kasım
Sigma Olomouc-NK Celje
2-1
27 Kasım
U.Craiova-Mainz 05
1-0
27 Kasım
Hamrun Spartans-Lincoln Red Imps FC
3-1
27 Kasım
Rakow-Rapid Wien
4-1
27 Kasım
Feyenoord-Celtic
1-3
27 Kasım
Slovan Bratislava-Rayo Vallecano
2-1
27 Kasım
Drita-KF Shkendija
1-0
27 Kasım
Aberdeen-FC Noah
1-1
27 Kasım
Rijeka-AEK Larnaca
0-0
27 Kasım
Jagiellonia Bialystok-KuPS Kuopio
1-0
27 Kasım
Strasbourg-C.Palace
2-1
27 Kasım
Shamrock -Shakhtar
1-2
27 Kasım
Lech Poznan-Lausanne
2-0
27 Kasım
Alkmaar-Shelbourne
2-0
27 Kasım
Ludogorets -Celta Vigo
3-2
27 Kasım
Panathinaikos-Sturm Graz
2-1
27 Kasım
Viktoria Plzen-Freiburg
0-0
27 Kasım
PAOK-Brann
1-1
27 Kasım
Aston Villa-Young Boys
2-1
27 Kasım
Lille-Dinamo Zagreb
4-0
27 Kasım
Roma-FC Midtjylland
2-1
27 Kasım
FC Porto-Nice
3-0
27 Kasım
Bologna-RB Salzburg
4-1
27 Kasım
Genk-Basel
2-1
27 Kasım
N. Forest-Malmö FF
3-0
27 Kasım
Maccabi Tel Aviv-Lyon
0-6
27 Kasım
FK Crvena Zvezda-FCSB
1-0
27 Kasım
Real Betis-FC Utrecht
2-1
27 Kasım
Rangers-Braga
1-1
27 Kasım
Go Ahead Eagles-VfB Stuttgart
0-4
27 Kasım
Legia Warszawa-Sparta Prag
0-1

Galatasaray'da Osimhen için derbi öncesi kritik bekleyiş

Union maçında yokluğu hissedilen Victor Osimhen'in Fenerbahçe derbisine yetiştirilmesi için sarı-kırmızılılarda seferberlik ilan edildi.

Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'da tüm gözler Victor Osimhen'e çevrilmiş durumda.
 
Union Saint-Gilloise maçında yokluğu fazlasıyla hissedilen Nijeryalı yıldızın kritik mücadeleye yetiştirilmesi için adeta seferberlik ilan edildi.
 
ASLAN İZİN YAPTI, GÖZLER SIRADAKİ İDMANDA
 
Sarı-kırmızılılarda sağlık kurulu, 29 Kasım Cumartesi günü yapılacak antrenmana büyük önem veriyor.
 
Alınan bilgilere göre Osimhen'in çalışmanın ilk bölümünde yer alması planlanıyor.
 
Teknik heyet ve sağlık ekibi, oyuncunun vereceği reaksiyonu yakından takip edecek.
 
SON İDMAN BELİRLEYİCİ OLACAK
 
Yıldız golcü, cumartesi günkü idmanda herhangi bir ağrı veya zorlanma yaşamazsa 30 Kasım Pazar günü yapılacak son antrenmanın tamamına katılacak.
 
Bu senaryoda Osimhen'in derbiye 11'de başlamasının önünde engel kalmayacak.
 
AĞRI HİSSEDERSE DERBİ KAÇABİLİR
 
Ancak Osimhen'in cumartesi günkü antrenmanda ağrı hissetmesi durumunda, Fenerbahçe karşısında forma giymesinin bir hayli zorlaşacağı ifade ediliyor.
 
Galatasaray'da derbi hazırlıkları sürerken, tüm planlar yıldız golcünün son durumu üzerine şekilleniyor.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
