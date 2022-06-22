Galatasaray'da Muhammed Demirci sürprizi!

ROTASYON ARAYIŞLARI!

Bir dönem Beşiktaş'ta gelecek vaadeden yıldızlar arasında yer alan, Barcelona'da bile idmana çıkan Muhammed Demirci, Galatasaray'ın gündemine geldi.2.Lig Beyaz grupta 35 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu 16 gol imza attı ve takımın yıldızı oldu. Bu performans sonrasında Muhammed'e transfer teklifleri gelmeye başladıGalatasaray Yönetimi, hem yerli hem yabancı konusunda girişimlerini sürdürüyor. Özellikle yerli transferinde güçlü isimleri takıma kazandırmak isteyen Aslan, rotasyon için de arayışlarına devam ediyor. Bu paralelde 24 Erzincanspor'da forma giyen Muhammed Demirci gündeme geldi.Ayrıca takımın yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun da Muhammed ile çok yakın olduğu ve bu transferde rol oynayacağı belirtildi. Bu doğrultuda Sarı-Kırmızılılar da Muhammed'i kadrosuna katmak istiyor. Ofansif orta saha olarak görev yapan Muhammed, görev verilmesi halinde hem sol hem de sağ kanatta da forma giyebiliyor.