Galatasaray, Lazio ile 2025 yılına kadar sözleşmesi olan 32 yaşındaki Uruguaylı orta saha Matias Vecinos'un transferinde sona gelmişti ancak flaş bir gelişme yaşandı..
UÇUŞ İPTAL EDİLDİ
Matias Vecino, pazartesi günü saat 11.00'de İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacaktı ancak Matias Vecino adına planlanan bu uçuş iptal edildi.
TARAFTARLARDAN BÜYÜK TEPKİ
Galatasaraylı bazı taraftarlar, Matias Vecino'nun transferine tepki gösterdi. Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olan Galatasaray'ın yıldız transferi yapması gerektiğini savunan taraftarların bir bölümü #Vecinoİstemiyoruz etiketiyle sarı-kırmızılı yönetime mesaj gönderdi.
TRANSFER İPTAL OLDU
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Vecino'nun sarı kırmızılı takıma transferinin gerçekleşmeyeceği belirtildi.
BONSERVİS: 3,5 MİLYON EURO
Sarı-kırmızılılar, Lucas Torreira'nın Uruguay Milli Takımı'ndan arkadaşı Matias Vecino ile 2+1 yıllık sözleşme konusunda el sıkışmıştı. Matias Vecino için Lazio'ya 3,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecekti. Transfer gerçekleşseydi Galatasaray, Matias Vecino'ya yıllık 2,5 milyon euro maaş verecekti.
Geçen sezon Lazio'da 44 resmi maçta görev yapan Matias Vecino, 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
MATİAS VECİNO FALERO KİMDİR?
Matias Vecino Falero (d24 Ağustos 1991), Lazio takımında orta saha pozisyonunda görev yapan Uruguaylı milli futbolcudur.
Profesyonel kariyerine 2010 yılında Central Espanol kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Nacional, Fiorentina, Cagliari, Empoli ve Inter kulüplerinde oynadı.
Inter, 2017 yılında Fiorentina'Ya 24 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek Matias Vecino'yu kadrosuna kattı. Matias Vecino, 2022 yılının Ağustos ayında bonservissiz Lazio'ya imza attı.
UÇUŞ İPTAL EDİLDİ
Matias Vecino, pazartesi günü saat 11.00'de İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacaktı ancak Matias Vecino adına planlanan bu uçuş iptal edildi.
TARAFTARLARDAN BÜYÜK TEPKİ
Galatasaraylı bazı taraftarlar, Matias Vecino'nun transferine tepki gösterdi. Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olan Galatasaray'ın yıldız transferi yapması gerektiğini savunan taraftarların bir bölümü #Vecinoİstemiyoruz etiketiyle sarı-kırmızılı yönetime mesaj gönderdi.
TRANSFER İPTAL OLDU
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Vecino'nun sarı kırmızılı takıma transferinin gerçekleşmeyeceği belirtildi.
BONSERVİS: 3,5 MİLYON EURO
Sarı-kırmızılılar, Lucas Torreira'nın Uruguay Milli Takımı'ndan arkadaşı Matias Vecino ile 2+1 yıllık sözleşme konusunda el sıkışmıştı. Matias Vecino için Lazio'ya 3,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecekti. Transfer gerçekleşseydi Galatasaray, Matias Vecino'ya yıllık 2,5 milyon euro maaş verecekti.
Geçen sezon Lazio'da 44 resmi maçta görev yapan Matias Vecino, 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
MATİAS VECİNO FALERO KİMDİR?
Matias Vecino Falero (d24 Ağustos 1991), Lazio takımında orta saha pozisyonunda görev yapan Uruguaylı milli futbolcudur.
Profesyonel kariyerine 2010 yılında Central Espanol kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Nacional, Fiorentina, Cagliari, Empoli ve Inter kulüplerinde oynadı.
Inter, 2017 yılında Fiorentina'Ya 24 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek Matias Vecino'yu kadrosuna kattı. Matias Vecino, 2022 yılının Ağustos ayında bonservissiz Lazio'ya imza attı.