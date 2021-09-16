Galatasaray'da Marcao geri döndü

Galatasaray'ın 16 Ağustos'ta Giresunspor ile oynadığı maçta Kerem Aktürkoğlu'na fiziki saldırıda bulunan ve kadro dışı bırakılan, geçtiğimiz hafta da affedilen Marcao, Lazio maçıyla birlikte 1 ay aranın ardından sahalara döndü.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, TFF tarafından 8 maç ceza verilen Brezilyalı oyuncuyu İtalyan ekibiyle oynanan mücadelede ilk 11'de sahaya sürdü.Luyindama'yı kulübeye çeken deneyimli teknik adam, Marcao'nun partneri olarak da yeni transfer Nelsson'u görevlendirdi.Marcao ile Nelsson, Lazio maçıyla birlikte bu sezon ilk kez birlikte görev almış oldu.