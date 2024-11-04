Galatasaray'da karar verildi; iki transfer

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, kış transfer dönemi için çalışmalarına şimdiden başladı.
Kadro derinliğinde sıkıntı olduğunu düşünen sarı kırmızılı yönetim, 2 transfer yapma kararı aldı.
SAĞ BEKE TAKVİYE!
Galatasaray sağ bekte 9 milyon euroya transfer edilen ancak Kaan Ayhan'dan formayı alamayan Elias Jelert'in yanına yeni bir isim düşünüyor.
Yaz döneminde takıma katılan genç savunmacının performansına bakılacak ve kendisi hakkında nihai karar sezon sonunda verilecek.
KANAT ROTASYONU İÇİN ÇALIŞMA!
Kerem Aktükroğlu'nun ayrılığı, Hakim Ziyech'in ise yetersizliği sarı kırmızılı takımı kanat transferi yapmaya itti. Sallai ile hücum bölgesinin sağını güçlendiren Galatasaray, sol kanat için çalışmalara şimdiden başladı.
NELSSON İÇİN KARAR!
Galatasaray yönetimi, takımın savunması için de harekete geçti. Abdülkerim Bardakçı ve Davinson Sanchez'in müthiş performansı sonrasında forma şansı bulmakta zorlanan Victor Nelsson'un takımda kalması isteniyor. Bu konuda Danimarkalı ile bir görüşme yapılacak.
Kadro derinliğinde sıkıntı olduğunu düşünen sarı kırmızılı yönetim, 2 transfer yapma kararı aldı.
SAĞ BEKE TAKVİYE!
Galatasaray sağ bekte 9 milyon euroya transfer edilen ancak Kaan Ayhan'dan formayı alamayan Elias Jelert'in yanına yeni bir isim düşünüyor.
Yaz döneminde takıma katılan genç savunmacının performansına bakılacak ve kendisi hakkında nihai karar sezon sonunda verilecek.
KANAT ROTASYONU İÇİN ÇALIŞMA!
Kerem Aktükroğlu'nun ayrılığı, Hakim Ziyech'in ise yetersizliği sarı kırmızılı takımı kanat transferi yapmaya itti. Sallai ile hücum bölgesinin sağını güçlendiren Galatasaray, sol kanat için çalışmalara şimdiden başladı.
NELSSON İÇİN KARAR!
Galatasaray yönetimi, takımın savunması için de harekete geçti. Abdülkerim Bardakçı ve Davinson Sanchez'in müthiş performansı sonrasında forma şansı bulmakta zorlanan Victor Nelsson'un takımda kalması isteniyor. Bu konuda Danimarkalı ile bir görüşme yapılacak.