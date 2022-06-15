Galatasaray'da karar anı: Marco Rose mu, Okan Buruk mu?

'Okan hoca daha risksiz'

Galatasaray'da teknik direktör çemberi daralıyor. Domenec Torrent'le yolları ayırmaya hazırlanan Sarı-Kırmızılılar'da, yeni teknik adam kısa süre içinde belli olacak gibi görünüyor. Mazbatayı aldıktan sonra ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştiren Başkan Dursun Özbek ve kurmayları, gündemdeki hocaları masaya yatırdı.Son durum itibarıyla yerlide Okan Buruk, yabancıda ise Marco Rose isminin üzerinde uzlaşma sağlandığı öğrenildi. Bu hafta sonuna kadar iki teknik direktörden birinin Galatasaray 'da futbol takımının başına geçmesi bekleniyor. Yeni hocanın, Torrent'le yolların resmi olarak ayrılmasından sonra duyurulması planlanıyor.Okan Buruk, bir süredir Galatasaray camiasına mesaj yollayarak, Sarı-Kırmızılı kulüp için çalışmak istediğini, hatta boş kontrata bile imza atabileceğini söylüyordu. Geçiş dönemini daha kolay atlatmak için, hem kulübü hem de ligi tanıyan, daha önce de şampiyonluk yaşamış Okan Buruk'un risksiz bir tercih olabileceğine dair birkaç yöneticinin görüş bildirdiği öğrenildi. Öte yandan Dursun Özbek'in de 48 yaşındaki çalıştırıcıya oldukça sıcak baktığı bildirildi. Ayrıca başkan adaylığından çekilip Özbek'in yönetimine giren Metin Öztürk de "Birinci adayım Okan Buruk" demişti.