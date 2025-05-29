Galatasaray'da ilk transfer kaleye!

Galatasaray'da yeni sezonun ilk transferinin kaleye yapılması planlanıyor.
Sarı-kırmızılılarda 14 yıldır kaleyi koruyan Fernando Muslera, sezon sonuyla birlikte takımdan ayrılacak.
Galatasaray, Muslera'nın ayrılmasıyla birlikte kaleci transferi konusundaki girişimlerine hız verecek.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Her türlü kaleci alacağız. Günay ile yarışacak bir oyuncu alacağız." demişti.
Sarı-kırmızılılarda 14 yıldır kaleyi koruyan Fernando Muslera, sezon sonuyla birlikte takımdan ayrılacak.
Galatasaray, Muslera'nın ayrılmasıyla birlikte kaleci transferi konusundaki girişimlerine hız verecek.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Her türlü kaleci alacağız. Günay ile yarışacak bir oyuncu alacağız." demişti.
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