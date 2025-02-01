Galatasaray'da iki transfer hamlesi: Danso ve Lemina

Galatasaray, Kevin Danso için Lens'e resmi teklif yaptı. Öte yandan sarı-kırmızılıların Mario Lemina transferini bitirmeye yaklaştığı belirtildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da iki transfer hamlesi: Danso ve Lemina
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01 Şubat 2025 19:54
Son güncelleme 01 Şubat 2025 20:16
Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Stoper ve orta sahaya takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılar için iki farklı iddia gündeme geldi.

Habertürk'ün haberine göre, Galatasaray, Lens'ten Kevin Danso ile ilgileniyor. Sarı-kırmızılıların transfer için Lens ile temasa geçtiği ve Danso için teklif sunduğu belirtildi.

Galatasaray'da orta saha adayı ise Wolverhampton forması giyen Mario Lemina. Nevzat Dindar'ın haberine göre, Galatasaray, İngiliz ekibinde forma giyen eski oyuncusunun transferinde büyük mesafe aldı ve transferi bitirme noktasına getirdi.

OYUNCU PERFORMANSLARI

26 yaşındaki stoper Danso, bu sezon Lens'te 14 maçta süre buldu.

Wolverhampton'dan ayrılması beklenen ve İngiliz ekibinde şu anda kadro dışı olan orta saha oyuncusu Lemina ise bu sezon 19 maçta 1 gol attı ve 3 asist yaptı.

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