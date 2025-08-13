Galatasaray'da Icardi ve Osimhen kararı!

Galatasaray, ligin ikinci haftasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.
Sarı-kırmızılılar, cuma günü evinde oynayacağı Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
Galatasaray, ilk iç saha maçında Victor Osimhen'in de kadroda olması ve kulübede başlaması planlanıyor.
İlk hafta maçı ertelenen, sezonun ilk sınavını verecek Karagümrük'e karşı Mauro Icardi hazır olmadığı için kadroda yer almayacak.
Galatasaray'da Fatih Karagümrük karşısında en uçta Barış Alper Yılmaz'ın görev yapması bekleniyor.
