12 Ağustos
Qarabag FK-KF Shkendija
5-1
12 Ağustos
Kopenhag-Malmö FF
5-0
12 Ağustos
Fenerbahçe-Feyenoord
5-2
12 Ağustos
Viktoria Plzen-Rangers
2-1
12 Ağustos
Pafos FC-Dynamo Kiev
2-0
12 Ağustos
Club Brugge-RB Salzburg
3-2
12 Ağustos
Ferencvaros-Ludogorets
3-0
12 Ağustos
Slovan Bratislava-Kairat Almaty
4-4
12 Ağustos
Benfica-Nice
2-0
12 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Lech Poznan
1-1
12 Ağustos
Akron Togliatti-CSKA Moskova
6-5
12 Ağustos
Zenit St. Petersburg-Kazan
3-0

Galatasaray'da Icardi ve Osimhen kararı!

Galatasaray'da Victor Osimhen, Fatih Karagümrük karşılaşmasına yedek kulübesinde başlayacak. Mauro Icardi ise henüz hazır olmadığı için kadroda yer almayacak.

Galatasaray, ligin ikinci haftasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

Sarı-kırmızılılar, cuma günü evinde oynayacağı Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Galatasaray, ilk iç saha maçında Victor Osimhen'in de kadroda olması ve kulübede başlaması planlanıyor.

İlk hafta maçı ertelenen, sezonun ilk sınavını verecek Karagümrük'e karşı Mauro Icardi hazır olmadığı için kadroda yer almayacak.

Galatasaray'da Fatih Karagümrük karşısında en uçta Barış Alper Yılmaz'ın görev yapması bekleniyor.

