Galatasaray'da hedef 45 tır

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depreme destek olmak amacıyla başlattığı yardım kampanyasında şimdiye kadar 32 tır yola koyan Galatasaray, toplamda 45 tırı bulmayı hedefliyor.

, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da hedef 45 tır
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09 Şubat 2023 09:14
Galatasaray'ın yardım toplama üssü olan Nef Stadı'ndan 32. tır afetzedelere ulaşmak için yola çıktı. Sarı kırmızılı cami toplamda 45 tıra ulaşmayı hedefliyor.

Sarı-kırmızılı futbolcu Mertens ve eşi, sabahın ilk saatlerinde stattaydı. Gün boyu Kaan Ayhan, Jankat Yılmaz, Emre Taşdemir ve Oğulcan Çağlayan (Pendik'te kiralık) yardıma koştu. Teknik direktör Okan Buruk da hem çalışanlara moral vermek hem de koli taşımak için olay yerindeydi.

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