Galatasaray'da Derrick Köhn, kalitesini gösterdi

Galatasaray'ın sorunlu bölgesi sol bekteki eksikliğini kapatan Derrick Köhn'ün sarı- kırmızılı futbolcularla kısa zaman içinde kurduğu ilişki uyumunu kolaylaştırdı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Derrick Köhn, kalitesini gösterdi
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12 Mart 2024 12:46
Galatasaray'da devre arasında Hannover'den transfer edilen Derrick Köhn, kısa sürede kalitesini gösterdi.

İleri çıkışlarıyla takımın hücum yelpazesini genişletti. Fiziksel mücadelelerde rakibe üstünlük kuran 25 yaşındaki oyuncu, hava toplarında da geçit vermedi.

Galatasaray'ın sorunlu bölgesi sol bekteki eksikliğini kapatan Köhn'ün sarı- kırmızılı futbolcularla kısa zaman içinde kurduğu ilişki uyumunu kolaylaştırdı.

G.SARAY'I SEÇMİŞTİ

25 yaşındaki sol bek, Almanya ve İtalya'dan talipleri olmasına karşın Galatasaray'ı tercih etmişti.

İLK GOLÜNÜ ATTI

Süper Lig'de 4 maça çıkan Köhn, Sarı-Kırmızılı formayla ilk golünü Çaykur Rizespor'a attı.  

 
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