Galatasaray'da bütçe 13.3 milyon euro arttı

Kadrosunu koruyup üstüne birçok yıldızı kadrosuna katan Galatasaray, gücüne güç kattı.
Icardi'nin bonservisini alan Aslan, kanatlara önce Zaha sonra Tete'yi transfer etti. Sol beke Angelino'yu getiren, yedek forvet olarak Bakambu-Halil ikilisini tercih eden yönetim, Kerem Demirbay ve Günay Güvenç takviyeleri ile de yerli havuzunu genişletti.
2 KATINI KAZANABİLİR
Sözleşmeleri biten Mata, Gomis, Emre Taşdemir ve Okan Kocuk'a veda eden Galatasaray, Ross'u Hollanda'ya kiraladı. Gelenler ve gidenlerin yıllık maliyeti dikkate alındığında sarı-kırmızılılar, geçen sezondan 13.3 milyon euro fazla garanti ücret ödemeyi göze aldı. Şampiyonlar Ligi için takım bütçesini 395 milyon TL artıran ve iddialı bir kadro oluşturan yönetim, gruplara kalması halinde bu paranın en az 2 katını kasasına koyacak.
Icardi'nin bonservisini alan Aslan, kanatlara önce Zaha sonra Tete'yi transfer etti. Sol beke Angelino'yu getiren, yedek forvet olarak Bakambu-Halil ikilisini tercih eden yönetim, Kerem Demirbay ve Günay Güvenç takviyeleri ile de yerli havuzunu genişletti.
2 KATINI KAZANABİLİR
Sözleşmeleri biten Mata, Gomis, Emre Taşdemir ve Okan Kocuk'a veda eden Galatasaray, Ross'u Hollanda'ya kiraladı. Gelenler ve gidenlerin yıllık maliyeti dikkate alındığında sarı-kırmızılılar, geçen sezondan 13.3 milyon euro fazla garanti ücret ödemeyi göze aldı. Şampiyonlar Ligi için takım bütçesini 395 milyon TL artıran ve iddialı bir kadro oluşturan yönetim, gruplara kalması halinde bu paranın en az 2 katını kasasına koyacak.