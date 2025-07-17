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Galatasaray'da ayrılık yakın: Frankowski!

Galatasaray geçtiğimiz sezonun devre arasında transfer olan Przemyslaw Frankowski'le ayrılık çok yakın.

calendar 17 Temmuz 2025 14:44
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da ayrılık yakın: Frankowski!
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Geride kalan sezonun devre arasından Lens'den Galatasaray'a Przemyslaw Frankowski için flaş gelişmeler yaşanıyor. Oyuncunun temsilcileri İstanbul'a geldi.

TEMSİLCİLERİ GÖRÜŞMEK İÇİN İSTANBUL'DA

Ertan Süzgün'ün haberine göre, Polonyalı sağ bekin temsilcileri Galatasaray ile görüşmek için İstanbul'a geldi.

YOLLAR AYRILIYOR

30 yaşındaki Polonyalı sağ bek ile yolların ayrılması bekleniyor. Frankowski, geçirdiği yarım dönemlik süreçte eleştirilere maruz kalmıştı.

PERFORMANSI

Sarı-Kırmızılı formayla ligde 12 maça çıkan Frankowski, 1 asist kaydetti. 
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