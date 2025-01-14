Galatasaray'da ayrılığı Okan Buruk engelledi!

Galatasaray'a zorlu Başakşehir deplasmanında galibiyeti getiren golleri atan Barış Alper Yılmaz, Teknik Direktör Okan Buruk'un eseri oldu. Buruk, Cim-Bom'un başına geçtiğinde takımda tartışılan isimlerin başında gelen Barış Alper 2 sene de büyük bir değişim geçirdi.
"BİR SENE DAHA KAL"
Şans verilen her pozisyonda elinden geleni yapan ve fiziksel olarak bambaşka bir seviyeye çıkan Barış, A Milli Takımı'nın da önemli bir silahı haline gelirken, değerine değer kattı ve Avrupa kulüplerinin yaz döneminde gündemine geldi. Okan Buruk'un, "Bir sene daha kal ve çok daha iyi yerlere geleceksin. Sabırlı ol ve bu sene bizim için olmazsa olmaz isimlerin başımda geliyorsun" dediği 24 yaşındaki futbolcu, hocasını dinledi ve bu sezon takımda kaldı.
TEKLİFLERİ KABUL ETMEDİ, TAKIMDA KALDI
Yorucu geçen sezonun ardından Barış sezona istenen başlangıcı yapamasa da, ilerleyen dönemde kendini bulmaya başladı. Bu sezonun ilk yarısında 10 gol, 1 asistlik bir istatistiğe ulaşan Barış Alper Yılmaz, devre arası için kendisine yapılan teklifleri kabul etmedi ve takımda kaldı.
30 MİLYON EUROLUK KARAR
Yıllık ücretine zam yapılarak yaklaşık 70 milyon liraya çıkarılan Barış Alper için Avrupa'nın birçok kulübünün ilgisi bulunurken, yaz için yönetimin 30 milyon euronun altında kesinlikle Barış'ı bırakmayı düşünmediği öğrenildi.
Barış Alper Yılmaz'ın Başakşehir maçında sol ayakla attığı 2 golün de tesadüf olmadığı ortaya çıktı. Her antrenman sonrası ekstra çalışmalar yapan Barış'ın, zayıf yönlerini bu şekilde geliştirdiği öğrenildi. Kafayla gol atmaya da başlayan Barış'ın sol ayağını geliştirmek için özel çalışma yaptığı belirtildi. Takımın yıldızlarından biri haline gelen Barış, son 7 maçta 6 gole imza attı.
"BİR SENE DAHA KAL"
Şans verilen her pozisyonda elinden geleni yapan ve fiziksel olarak bambaşka bir seviyeye çıkan Barış, A Milli Takımı'nın da önemli bir silahı haline gelirken, değerine değer kattı ve Avrupa kulüplerinin yaz döneminde gündemine geldi. Okan Buruk'un, "Bir sene daha kal ve çok daha iyi yerlere geleceksin. Sabırlı ol ve bu sene bizim için olmazsa olmaz isimlerin başımda geliyorsun" dediği 24 yaşındaki futbolcu, hocasını dinledi ve bu sezon takımda kaldı.
TEKLİFLERİ KABUL ETMEDİ, TAKIMDA KALDI
Yorucu geçen sezonun ardından Barış sezona istenen başlangıcı yapamasa da, ilerleyen dönemde kendini bulmaya başladı. Bu sezonun ilk yarısında 10 gol, 1 asistlik bir istatistiğe ulaşan Barış Alper Yılmaz, devre arası için kendisine yapılan teklifleri kabul etmedi ve takımda kaldı.
30 MİLYON EUROLUK KARAR
Yıllık ücretine zam yapılarak yaklaşık 70 milyon liraya çıkarılan Barış Alper için Avrupa'nın birçok kulübünün ilgisi bulunurken, yaz için yönetimin 30 milyon euronun altında kesinlikle Barış'ı bırakmayı düşünmediği öğrenildi.
Barış Alper Yılmaz'ın Başakşehir maçında sol ayakla attığı 2 golün de tesadüf olmadığı ortaya çıktı. Her antrenman sonrası ekstra çalışmalar yapan Barış'ın, zayıf yönlerini bu şekilde geliştirdiği öğrenildi. Kafayla gol atmaya da başlayan Barış'ın sol ayağını geliştirmek için özel çalışma yaptığı belirtildi. Takımın yıldızlarından biri haline gelen Barış, son 7 maçta 6 gole imza attı.