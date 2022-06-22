Galatasaray'da Ayhan Akman'a görev!

Galatasaray'ın eski kaptanı Ayhan Akman'ın yeni dönemde idari kadroda görev alacağı öğrenildi.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Ayhan Akman'a görev!
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22 Haziran 2022 10:03
Galatasaray'da Dursun Özbek'in yeniden başkan seçilmesiyle birlikte değişim devam ediyor.

Florya'daki Futbol yapılanmasında da değişikliğe gidecek olan sarı kırmızılılarda eski kaptan gündeme geldi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, yeni dönemde idari kadroda Ayhan Akman da yer alacak.

Cenk Ergün'ün ardından idari kadroda Galatasaray'ın eski kaptanı da önemli rol oynayacak.

Akman, 2016-2017 sezonunda Galatasaray'ı çalıştıran Igor Tudor'un yardımcılığını yapmıştı.  

 
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