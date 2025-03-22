Galatasaray, Beşiktaş derbisinde 3 farkla galip!

Turkcell Kadınlar Süper Ligi'nin 21. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada Galatasaray, Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti.
GOLLER EBRU TOPÇU'DAN VE DIALLO'DAN
Galatasaray'ın gollerini 41. dakikada (P) ve 64. dakikada Ebru Topçu, 90+3. dakikada Hapsatou Diallo kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Galatasaray, ligde üst üste 10. maçta yenilgi yüzü görmemiş oldu. (7G 3B) Puanını 43'e çıkarttı ve 3. sıraya yükseldi.
Beşiktaş ise son 6 maçtaki 3. yenilgisini alarak 43 puanla 4. sırada yer aldı. (3G 3M)
HAFTAYA BİR DERBİ DAHA
Galatasaray, ligde gelecek hafta Fatih Vatanspor deplasmanına konuk olacak.
Beşiktaş ise lider Fenerbahçe'yi ağırlayacak.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada Galatasaray, Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti.
GOLLER EBRU TOPÇU'DAN VE DIALLO'DAN
Galatasaray'ın gollerini 41. dakikada (P) ve 64. dakikada Ebru Topçu, 90+3. dakikada Hapsatou Diallo kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Galatasaray, ligde üst üste 10. maçta yenilgi yüzü görmemiş oldu. (7G 3B) Puanını 43'e çıkarttı ve 3. sıraya yükseldi.
Beşiktaş ise son 6 maçtaki 3. yenilgisini alarak 43 puanla 4. sırada yer aldı. (3G 3M)
HAFTAYA BİR DERBİ DAHA
Galatasaray, ligde gelecek hafta Fatih Vatanspor deplasmanına konuk olacak.
Beşiktaş ise lider Fenerbahçe'yi ağırlayacak.