Galatasaray, Beşiktaş derbisinde 3 farkla galip!

Turkcell Kadınlar Süper Ligi'nin 21. haftasında Galatasaray, Beşiktaş'ı evinde 3-0'lık skorla mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray, Beşiktaş derbisinde 3 farkla galip!
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22 Mart 2025 15:56
Son güncelleme 22 Mart 2025 16:02
Turkcell Kadınlar Süper Ligi'nin 21. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada Galatasaray, Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti.

GOLLER EBRU TOPÇU'DAN VE DIALLO'DAN

Galatasaray'ın gollerini 41. dakikada (P) ve 64. dakikada Ebru Topçu, 90+3. dakikada Hapsatou Diallo kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray, ligde üst üste 10. maçta yenilgi yüzü görmemiş oldu. (7G 3B) Puanını 43'e çıkarttı ve 3. sıraya yükseldi.

Beşiktaş ise son 6 maçtaki 3. yenilgisini alarak 43 puanla 4. sırada yer aldı. (3G 3M)

HAFTAYA BİR DERBİ DAHA

Galatasaray, ligde gelecek hafta Fatih Vatanspor deplasmanına konuk olacak.

Beşiktaş ise lider Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

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