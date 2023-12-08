Galatasaray - Adana Demirspor maçında penaltı kararı!

Galatasaray ile Adana Demirspor'un karşı karşıya geldiği maçta konuk ekip penaltı kazandı.

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Galatasaray - Adana Demirspor maçında penaltı kararı!
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08 Aralık 2023 20:49
Galatasaray ile Adana Demirspor'un karşı karşıya geldi.

45. dakikada Yusuf Sarı'nın sağdan içeri çevirdiği topa Nelsson müdahale etti. Adana Demirspor'lu futbolcular penaltı beklese de hakem oyunu devam ettirdi.

VAR'ın uyarısıyla monitörde pozisyonu inceleyen Abdülkadir Bitigen, Nelsson'un topa elle müdahale ettiğini işaret etti ve penaltı noktasını gösterdi.

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