Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaştı. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan maçı Galatasaray 5-1 kazandı.
Sarı kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Kerem Aktürkoğlu, 18. dakikada Semih Güler (k.k), 31. dakikada Barış Alper Yılmaz, 37. dakikada Dries Mertens ve 60. dakikada Abdülkerim Bardakcı kaydetti. Adan Demirspor'un golü 79. dakikada penaltıdan Andrew Gravillon kaydetti.
MUSLERA GEÇİT VERMEDİ
Adana Demirspor'un 66. dakikada kazandığı penaltıda Yusuf Sarı, kaleci Fernando Muslera'yı geçemedi.
Galatasaray'da Michy Batshuayi'nin 47. dakikada kaydettiği gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.
Adana Demirspor'da Tolga Kalender, Yusuf Demir'e yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart gördü.
Galatasaray'da Michy Batshuayi, Galatasaray'ın 90. dakikada kazandığı penaltıyı gole çeviremedi.
LİGDE 3'TE 3 YAPTI
Ligde Gaziantep FK maçı ertelenen Galatasaray, 3 maçta 3. galibiyetini aldı ve 9 puana yükseldi. Lige kötü bir başlangıç yapan Adana Demirspor ise 1 puanla son sırada kaldı.
Milli ara sonrası Galatasaray, Çaykur Rizespor ile oynayacak. Adana Demirspor ise Antalyaspor ile karşılaşacak.
OKAN BURUK'TAN 3 DEĞİŞİKLİK
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, ligde son oynadıkları TÜMOSAN Konyaspor maçının ilk 11'ine göre 3 değişiklik yaptı.
Galatasaray, Yeni Adana Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Muslera, Kaan Ayhan, Metehan Baltacı, Abdülkerim Bardakcı, Jelert, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi ilk 11'i ile başladı.
TÜMOSAN Konyaspor maçı ilk 11'inde forma giyen Gabriel Sara, eşinin İngiltere'de doğum yapması dolayısıyla izinli olduğu için kamp kadrosunda yer almazken, bugün sözleşmesi karşılıklı olarak sona erdirilen Leo Dubois de kamp kadrosunda olmasına rağmen maç kadrosunda yer almadı.
Okan Buruk, son oynadığı TÜMOSAN Konyaspor maçı ilk 11'ine göre bu maçta Sara ve Dubois ile Nelsson yerine Metehan Baltacı, Jelert, Kerem Demirbay'ı tercih etti.
Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Ziyech, Nelsson, Yusuf Demir, Batshuayi, Ali Turap Bülbül ve Efe Akman görev bekledi.
ADANA DEMİRSPOR'DA 2 DEĞİŞİKLİK!
Adana Demirspor ise son oynadığı Kasımpaşa maçı 11'inde 2 değişikliğe gitti.
Mavi lacivertliler Deniz Eren Dönmezer, Semih Güler, Gravillon, Manev, Abdulsamet Burak, Maestro, Tayfun Aydoğan, Bünyamin Balat, Ali Yavuz Kol, Alioui, Aymbetov ilk 11'i ile sahaya çıktı.
Michael Valkanis, Yusuf Sarı ve Yusuf Barası yerine Tayfun Aydoğan ve Ali Yavuz Kol'u ilk 11'de tercih etti.
Adana Demirspor'da Vedat Karakuş, Kadir Karayiğit, Tolga Kalender, İzzet Çelik, Aksel Aktaş, Ozan Demirbağ, Fougeu, Shehu, Salih Kavrazlı, Yusuf Sarı yedek soyundu.
Öte yandan seremoni öncesinde her iki takım sahaya Atatürk'ün "Büyük Zaferler Yalnızca Büyük Milletler Tarafından Kazanılabilir!" sözünü taşıyan pankartla çıktı.
GALATASARAY GOLLE BAŞLADI!
Galatasaray, zorlu Adana Demirspor deplasmanına adeta golle başladı. Karşılaşmanın 9. dakikasında Metehan Baltacı savunma arkasına uzun bir top gönderdi. Kaleci Deniz'in hatasını iyi takip takip eden Kerem Aktürkoğlu, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.
SEMİH GÜLER KENDİ AĞLARINA
Galatasaray, Semih Güler'in 18. dakikada kendi ağlarına attığı golle durumu 2-0'a getirdi. Muslera'nın uzun gönderdiği topu iyi kontrol eden Barış Alper Yılmaz, bekletmeden içeri çevirdi. Savunmada Semih Güler topu uzaklaştırmak isterken kendi ağlarına gönderdi ve durum 2-0'a geldi.
MAURO ICARDI SAKATLANDI
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, maçın 25. dakikasında topsuz alanda bir sakatlık geçirdi. Oyuna devam edemeyen Arjantinli'nin yerine Michy Batshuayi girdi.
BU KEZ BARIŞ ALPER SAHNEDE!
Hızlı gelişen Galatasaray atağında Kerem Aktürkoğlu, savunma arkasına sarkan Barış Alper'e çok iyi bir top attı. Barış 31. dakikada karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı kalecinin üzerinden aşırtarak ağlarla buluşturdu ve durumu 3-0'a getirdi.
BATSHUAYI KESTİ, MERTENS TAMAMLADI!
Galatasaray, iki Belçikalı yıldızıyla durumu 37. dakikada 4-0'a getirdi. Michy Batshuayi'nin sağ kanattan arka direğe gönderdiği harika topu iyi taki eden Dries Mertens gelişine çok iyi vırdı ve topu sağ üst köşeden ağlarla buluşturdu. Bu golle durum 4-0 oldu. İlk yarı da bu skorla sona erdi.
BATSHUAYI ATTI AMA OFSAYT
Galatasaray'da Michy Batshuayi'nin 47. dakikada kaydettiği gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Mertens'in derin pasına çok iyi hareketlenen Michy, düzgün bir vuruşla ağları sarstı ama yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.
ABDÜLKERİM'DEN 5. GOL GELDİ!
Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'nın 60. dakikada attığı golle durumu 5-0'a getirdi. Sağdan kazanılan köşe vuruşunu Kerem Demirbay ortaladı. Kale önünde topa iyi yükselen Abdülkerim, düzgün bir kafa vuruşuyla farkı 5'e çıkaran golü attı.
YUSUF SARI PENALTIYI KAÇIRDI!
Adana Demirspor, Yusuf Sarı'nın Abdülkerim'e çarpan topu sonrası penaltı bekledi. Hakem Kadir Sağlam, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izlemeye gitti. Hakem Kadir Sağlam, pozisyonu izledikten sonra penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Yusuf Sarı kalcei Muslera'yı geçemedi.
ADANA DEMİR YİNE PENALTI KAZANDI, BU KEZ GOL!
Adana Demirspor, Jelert'in ceza sahası içinde Fougeu'ye yaptığı müdahale sonrası penaltı kazandı. Hakem Kadir Sağlam, tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Andrew Gravillon meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
ADANA DEMİR KIZARDI, BATSHUAYI PENALTI KAÇIRDI
Adana Demirspor'da Tolga Kalender, 90. dakikada Yusuf Demir'e ceza sahası içinde yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart gördü. Galatasaray'ın kazandığı penaltıda topun başına geçen Batshuayi, kaleci Deniz'i geçemedi.
Maçta başka gol olmadı ve Galatasaray sahadan 5-1 galip ayrıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
Maçın 9. dakikasında Galatasaray 1-0 öne geçti. Metehan Baltacı'nın kendi yarı sahasından uzun pasında ceza sahası dışında kaleci Deniz Eren Dönmezer topa hakim olmak için kararsız kalınca araya giren Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1
17. dakikada ceza sahasına sağ çaprazdan giren Ali Yavuz Kol'un vuruşunda kaleci Muslera topa hakim oldu.
18. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Mertens'in sağ kanattan ceza sahası dışından şutunda Semih Güler'in ayağına çarpan top ağlarla buluştu: 0-2
21. dakikada Alioui'nin savunma arkasına gönderdiği topla buluşup ceza sahasına sağ çaprazdan giren Aymbetov'un sert şutunda top kaleci Muslera'yı geçerek uzak kale direğinin yanından dışarı çıktı.
31. dakikada Galatasaray 3'üncü gole ulaştı. Ani gelişen Galatasaray atağında orta sahada topa hakim olan Kerem Aktürkoğlu'nun ara pasında topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-3
35. dakikada ceza sahasını terk eden Muslera'yı gören Aymbetov'un üsten yaptığı aşırma vuruşunda boş kaleye giden top, kalenin önünden sekerek dışarı çıktı.
38. dakikada Galatasaray farkı 4'e çıkardı. Batshuayı'nin ceza sahası içinde sağ kanattan ortasında diğer kanatta topla buluşan Mertens'in vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-4
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
48. dakikada Aymbetov'un ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Muslera yatarak topa hakim oldu.
59. dakikada sol kanattan Ali Yavuz Kol'un ceza sahasına ortasında savunmadan sıyrılan Yusuf Sarı ayağının ucuyla topa dokundu. Kaleci Muslera topa hakim oldu.
60. dakikada Galatasaray farkı 5'e çıkardı. Kerem Demirbay'ın sağ kanattan kullandığı köşe atışında kale sahası çizgisinde yükselen Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-5
63. dakikada Adana Demirspor penaltı kazandı. Ceza sahası dışından Yusuf Sarı'nın şutunda Abdülkerim Bardakcı'nın eline çarptığına dair VAR uyarısı üzerine hakem Kadir Sağlam pozisyonu izleyip penaltı noktasını gösterdi. 65. dakikada Yusuf Sarı'nın kullandığı penaltı atışında kaleci Muslera, sol tarafına yatarak topu çıkardı.
77. dakikada Adana Demirspor 2. kez penaltı kazandı. Ceza sahası içinde Fougeu ile Jelert arasındaki mücadelede Fougeu yerde kalınca hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi.
79. dakikada Gravillon'un kullandığı penaltı atışında kaleci Muslera sağ tarafa yatıp müdahale etmesine rağmen meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-5
84. dakikada Gravillon'un ceza sahası çizgisinden şutunda top üst direğe çarpıp dışarı çıktı.
88. dakikada Tolga Kalender'in ceza sahası içinde Yusuf Demir'e faul yaptığı gerekçesiyle hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi.
90. dakikada Batshuayı'nin kullandığı penaltı atışında kaleci Deniz Eren Dönmezer, sağ tarafa uzanarak topu çeldi.
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Kadir Sağlam, Samet Çavuş, Bersan Duran
Adana Demirspor: Deniz Eren Dönmezer, Semih Güler, Gravillon, Manev, Abdulsamet Burak (Dk. 46 Fougeu), Maestro, Tayfun Aydoğan (Dk. 68 Salih Kavrazlı), Bünyamin Balat, Ali Yavuz Kol (Dk. 73 Ozan Demirbağ), Alioui (Dk. 68 Tolga Kalender), Aymbetov (Dk. 51 Yusuf Sarı)
Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan (Dk. 81 Efe Akman), Metehan Baltacı, Abdülkerim Bardakcı, Jelert, Torreira (Dk. 70 Berkan Kutlu), Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz (Dk. 81 Yusuf Demir), Mertens, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 70 Yunus Akgün) , Icardi (Dk. 25 Batshuayı)
Goller: Dk. 9 Kerem Aktürkoğlu, Dk. 18 Semih Güler (Kendi kalesine), Dk. 31 Barış Alper Yılmaz, Dk. 38 Mertens, Dk. 60 Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Dk. 79 Gravillon (Penaltıdan) (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Dk. 19 Abdulsamet Burak, Dk. 40 Tayfun Aydoğan, Dk. 50 Ali Yavuz Kol (Adana Demirspor)
Kırmızı kart: Dk. 90 (Tolga Kalender) (Adana Demirspor)
Sarı kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Kerem Aktürkoğlu, 18. dakikada Semih Güler (k.k), 31. dakikada Barış Alper Yılmaz, 37. dakikada Dries Mertens ve 60. dakikada Abdülkerim Bardakcı kaydetti. Adan Demirspor'un golü 79. dakikada penaltıdan Andrew Gravillon kaydetti.
MUSLERA GEÇİT VERMEDİ
Adana Demirspor'un 66. dakikada kazandığı penaltıda Yusuf Sarı, kaleci Fernando Muslera'yı geçemedi.
Galatasaray'da Michy Batshuayi'nin 47. dakikada kaydettiği gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.
Adana Demirspor'da Tolga Kalender, Yusuf Demir'e yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart gördü.
Galatasaray'da Michy Batshuayi, Galatasaray'ın 90. dakikada kazandığı penaltıyı gole çeviremedi.
LİGDE 3'TE 3 YAPTI
Ligde Gaziantep FK maçı ertelenen Galatasaray, 3 maçta 3. galibiyetini aldı ve 9 puana yükseldi. Lige kötü bir başlangıç yapan Adana Demirspor ise 1 puanla son sırada kaldı.
Milli ara sonrası Galatasaray, Çaykur Rizespor ile oynayacak. Adana Demirspor ise Antalyaspor ile karşılaşacak.
OKAN BURUK'TAN 3 DEĞİŞİKLİK
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, ligde son oynadıkları TÜMOSAN Konyaspor maçının ilk 11'ine göre 3 değişiklik yaptı.
Galatasaray, Yeni Adana Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Muslera, Kaan Ayhan, Metehan Baltacı, Abdülkerim Bardakcı, Jelert, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi ilk 11'i ile başladı.
TÜMOSAN Konyaspor maçı ilk 11'inde forma giyen Gabriel Sara, eşinin İngiltere'de doğum yapması dolayısıyla izinli olduğu için kamp kadrosunda yer almazken, bugün sözleşmesi karşılıklı olarak sona erdirilen Leo Dubois de kamp kadrosunda olmasına rağmen maç kadrosunda yer almadı.
Okan Buruk, son oynadığı TÜMOSAN Konyaspor maçı ilk 11'ine göre bu maçta Sara ve Dubois ile Nelsson yerine Metehan Baltacı, Jelert, Kerem Demirbay'ı tercih etti.
Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Ziyech, Nelsson, Yusuf Demir, Batshuayi, Ali Turap Bülbül ve Efe Akman görev bekledi.
ADANA DEMİRSPOR'DA 2 DEĞİŞİKLİK!
Adana Demirspor ise son oynadığı Kasımpaşa maçı 11'inde 2 değişikliğe gitti.
Mavi lacivertliler Deniz Eren Dönmezer, Semih Güler, Gravillon, Manev, Abdulsamet Burak, Maestro, Tayfun Aydoğan, Bünyamin Balat, Ali Yavuz Kol, Alioui, Aymbetov ilk 11'i ile sahaya çıktı.
Michael Valkanis, Yusuf Sarı ve Yusuf Barası yerine Tayfun Aydoğan ve Ali Yavuz Kol'u ilk 11'de tercih etti.
Adana Demirspor'da Vedat Karakuş, Kadir Karayiğit, Tolga Kalender, İzzet Çelik, Aksel Aktaş, Ozan Demirbağ, Fougeu, Shehu, Salih Kavrazlı, Yusuf Sarı yedek soyundu.
Öte yandan seremoni öncesinde her iki takım sahaya Atatürk'ün "Büyük Zaferler Yalnızca Büyük Milletler Tarafından Kazanılabilir!" sözünü taşıyan pankartla çıktı.
GALATASARAY GOLLE BAŞLADI!
Galatasaray, zorlu Adana Demirspor deplasmanına adeta golle başladı. Karşılaşmanın 9. dakikasında Metehan Baltacı savunma arkasına uzun bir top gönderdi. Kaleci Deniz'in hatasını iyi takip takip eden Kerem Aktürkoğlu, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.
SEMİH GÜLER KENDİ AĞLARINA
Galatasaray, Semih Güler'in 18. dakikada kendi ağlarına attığı golle durumu 2-0'a getirdi. Muslera'nın uzun gönderdiği topu iyi kontrol eden Barış Alper Yılmaz, bekletmeden içeri çevirdi. Savunmada Semih Güler topu uzaklaştırmak isterken kendi ağlarına gönderdi ve durum 2-0'a geldi.
MAURO ICARDI SAKATLANDI
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, maçın 25. dakikasında topsuz alanda bir sakatlık geçirdi. Oyuna devam edemeyen Arjantinli'nin yerine Michy Batshuayi girdi.
BU KEZ BARIŞ ALPER SAHNEDE!
Hızlı gelişen Galatasaray atağında Kerem Aktürkoğlu, savunma arkasına sarkan Barış Alper'e çok iyi bir top attı. Barış 31. dakikada karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı kalecinin üzerinden aşırtarak ağlarla buluşturdu ve durumu 3-0'a getirdi.
BATSHUAYI KESTİ, MERTENS TAMAMLADI!
Galatasaray, iki Belçikalı yıldızıyla durumu 37. dakikada 4-0'a getirdi. Michy Batshuayi'nin sağ kanattan arka direğe gönderdiği harika topu iyi taki eden Dries Mertens gelişine çok iyi vırdı ve topu sağ üst köşeden ağlarla buluşturdu. Bu golle durum 4-0 oldu. İlk yarı da bu skorla sona erdi.
BATSHUAYI ATTI AMA OFSAYT
Galatasaray'da Michy Batshuayi'nin 47. dakikada kaydettiği gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Mertens'in derin pasına çok iyi hareketlenen Michy, düzgün bir vuruşla ağları sarstı ama yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.
ABDÜLKERİM'DEN 5. GOL GELDİ!
Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'nın 60. dakikada attığı golle durumu 5-0'a getirdi. Sağdan kazanılan köşe vuruşunu Kerem Demirbay ortaladı. Kale önünde topa iyi yükselen Abdülkerim, düzgün bir kafa vuruşuyla farkı 5'e çıkaran golü attı.
YUSUF SARI PENALTIYI KAÇIRDI!
Adana Demirspor, Yusuf Sarı'nın Abdülkerim'e çarpan topu sonrası penaltı bekledi. Hakem Kadir Sağlam, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izlemeye gitti. Hakem Kadir Sağlam, pozisyonu izledikten sonra penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Yusuf Sarı kalcei Muslera'yı geçemedi.
ADANA DEMİR YİNE PENALTI KAZANDI, BU KEZ GOL!
Adana Demirspor, Jelert'in ceza sahası içinde Fougeu'ye yaptığı müdahale sonrası penaltı kazandı. Hakem Kadir Sağlam, tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Andrew Gravillon meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
ADANA DEMİR KIZARDI, BATSHUAYI PENALTI KAÇIRDI
Adana Demirspor'da Tolga Kalender, 90. dakikada Yusuf Demir'e ceza sahası içinde yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart gördü. Galatasaray'ın kazandığı penaltıda topun başına geçen Batshuayi, kaleci Deniz'i geçemedi.
Maçta başka gol olmadı ve Galatasaray sahadan 5-1 galip ayrıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
Maçın 9. dakikasında Galatasaray 1-0 öne geçti. Metehan Baltacı'nın kendi yarı sahasından uzun pasında ceza sahası dışında kaleci Deniz Eren Dönmezer topa hakim olmak için kararsız kalınca araya giren Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1
17. dakikada ceza sahasına sağ çaprazdan giren Ali Yavuz Kol'un vuruşunda kaleci Muslera topa hakim oldu.
18. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Mertens'in sağ kanattan ceza sahası dışından şutunda Semih Güler'in ayağına çarpan top ağlarla buluştu: 0-2
21. dakikada Alioui'nin savunma arkasına gönderdiği topla buluşup ceza sahasına sağ çaprazdan giren Aymbetov'un sert şutunda top kaleci Muslera'yı geçerek uzak kale direğinin yanından dışarı çıktı.
31. dakikada Galatasaray 3'üncü gole ulaştı. Ani gelişen Galatasaray atağında orta sahada topa hakim olan Kerem Aktürkoğlu'nun ara pasında topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-3
35. dakikada ceza sahasını terk eden Muslera'yı gören Aymbetov'un üsten yaptığı aşırma vuruşunda boş kaleye giden top, kalenin önünden sekerek dışarı çıktı.
38. dakikada Galatasaray farkı 4'e çıkardı. Batshuayı'nin ceza sahası içinde sağ kanattan ortasında diğer kanatta topla buluşan Mertens'in vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-4
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
48. dakikada Aymbetov'un ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Muslera yatarak topa hakim oldu.
59. dakikada sol kanattan Ali Yavuz Kol'un ceza sahasına ortasında savunmadan sıyrılan Yusuf Sarı ayağının ucuyla topa dokundu. Kaleci Muslera topa hakim oldu.
60. dakikada Galatasaray farkı 5'e çıkardı. Kerem Demirbay'ın sağ kanattan kullandığı köşe atışında kale sahası çizgisinde yükselen Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-5
63. dakikada Adana Demirspor penaltı kazandı. Ceza sahası dışından Yusuf Sarı'nın şutunda Abdülkerim Bardakcı'nın eline çarptığına dair VAR uyarısı üzerine hakem Kadir Sağlam pozisyonu izleyip penaltı noktasını gösterdi. 65. dakikada Yusuf Sarı'nın kullandığı penaltı atışında kaleci Muslera, sol tarafına yatarak topu çıkardı.
77. dakikada Adana Demirspor 2. kez penaltı kazandı. Ceza sahası içinde Fougeu ile Jelert arasındaki mücadelede Fougeu yerde kalınca hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi.
79. dakikada Gravillon'un kullandığı penaltı atışında kaleci Muslera sağ tarafa yatıp müdahale etmesine rağmen meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-5
84. dakikada Gravillon'un ceza sahası çizgisinden şutunda top üst direğe çarpıp dışarı çıktı.
88. dakikada Tolga Kalender'in ceza sahası içinde Yusuf Demir'e faul yaptığı gerekçesiyle hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi.
90. dakikada Batshuayı'nin kullandığı penaltı atışında kaleci Deniz Eren Dönmezer, sağ tarafa uzanarak topu çeldi.
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Kadir Sağlam, Samet Çavuş, Bersan Duran
Adana Demirspor: Deniz Eren Dönmezer, Semih Güler, Gravillon, Manev, Abdulsamet Burak (Dk. 46 Fougeu), Maestro, Tayfun Aydoğan (Dk. 68 Salih Kavrazlı), Bünyamin Balat, Ali Yavuz Kol (Dk. 73 Ozan Demirbağ), Alioui (Dk. 68 Tolga Kalender), Aymbetov (Dk. 51 Yusuf Sarı)
Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan (Dk. 81 Efe Akman), Metehan Baltacı, Abdülkerim Bardakcı, Jelert, Torreira (Dk. 70 Berkan Kutlu), Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz (Dk. 81 Yusuf Demir), Mertens, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 70 Yunus Akgün) , Icardi (Dk. 25 Batshuayı)
Goller: Dk. 9 Kerem Aktürkoğlu, Dk. 18 Semih Güler (Kendi kalesine), Dk. 31 Barış Alper Yılmaz, Dk. 38 Mertens, Dk. 60 Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Dk. 79 Gravillon (Penaltıdan) (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Dk. 19 Abdulsamet Burak, Dk. 40 Tayfun Aydoğan, Dk. 50 Ali Yavuz Kol (Adana Demirspor)
Kırmızı kart: Dk. 90 (Tolga Kalender) (Adana Demirspor)
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