Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Avrupa listesine son eklemeleri yapamayan sarı kırmızılılar, lig için yeni isimler arayışında.
13 Eylül'e kadar transfer yapabilecek Galatasaray'a her gün yeni bir isim önerisi geliyor. Bu isimlerden biri de Ben Chilwell.
MENAJERLER G.SARAY'A ÖNERDİ
Menajerler, Chelsea forması giyen 27 yaşındaki sol bekin sarı kırmızılı ekibe gelebileceğini iletti. Bu gelişme üzerine yönetim, teknik heyetin raporuna göre harekete geçme kararı aldı.
G.SARAY'IN ENDİŞESİ
Sarı kırmızılılar, Chilwell konusunda hem maaş hem de sakatlık geçmişi üzerine endişe yaşıyor. Chelsea'den yaklaşık 12 milyon euro kazanan İngiliz oyuncunun yüksek maliyeti göz korkutuyor.
SAĞLIK RAPORU İSTENEBİLİR
Sarı- kırmızılılar, transfer gerçekleşirse cüzi bir miktarını karşılayabilir. Geçen sezonun büyük bölümünü sakat geçiren ve geçmişte de sorunlar yaşayan oyuncu için detaylı sağlık raporu istenebilir.
KANAT BEKİ OLARAK GÖREV YAPABİLİR
Transferin son anlarında Juventus'tan Kostic için bastıran Galatasaray'da, Chilwell de o bölge için benzer profillerden biri. Okan Buruk'un geçmeyi planladığı iddia edilen üçlü savunmanın kanat beki olarak görev yapabilir. İngiliz oyuncu, daha önce birçok kez o düzende oynadı.
50 MİLYON EUROYA CHELSEA'YE GİTTİ
Leicester'da yetişen yıldız oyuncu, 2020'de 50 milyon euro'ya Chelsea'nin yolunu tuttu.
İngiliz ekibinde 106 maça çıkan Chilwell, 9 gol ve 12 asistlik performans ortaya koydu. Chilwell, İngiltere Milli Takımı'nda ise 21 kez görev yaparken 1 gol ve 5 asistle oynadı.
AYRILMASINA KESİN GÖZLE BAKILIYOR
Chelsea'da gözden düşen yıldız ismin ayrılığına kesin gözle bakılıyor. Chilwell'in İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi ise 2027'de sona erecek.
13 Eylül'e kadar transfer yapabilecek Galatasaray'a her gün yeni bir isim önerisi geliyor. Bu isimlerden biri de Ben Chilwell.
MENAJERLER G.SARAY'A ÖNERDİ
Menajerler, Chelsea forması giyen 27 yaşındaki sol bekin sarı kırmızılı ekibe gelebileceğini iletti. Bu gelişme üzerine yönetim, teknik heyetin raporuna göre harekete geçme kararı aldı.
G.SARAY'IN ENDİŞESİ
Sarı kırmızılılar, Chilwell konusunda hem maaş hem de sakatlık geçmişi üzerine endişe yaşıyor. Chelsea'den yaklaşık 12 milyon euro kazanan İngiliz oyuncunun yüksek maliyeti göz korkutuyor.
SAĞLIK RAPORU İSTENEBİLİR
Sarı- kırmızılılar, transfer gerçekleşirse cüzi bir miktarını karşılayabilir. Geçen sezonun büyük bölümünü sakat geçiren ve geçmişte de sorunlar yaşayan oyuncu için detaylı sağlık raporu istenebilir.
KANAT BEKİ OLARAK GÖREV YAPABİLİR
Transferin son anlarında Juventus'tan Kostic için bastıran Galatasaray'da, Chilwell de o bölge için benzer profillerden biri. Okan Buruk'un geçmeyi planladığı iddia edilen üçlü savunmanın kanat beki olarak görev yapabilir. İngiliz oyuncu, daha önce birçok kez o düzende oynadı.
50 MİLYON EUROYA CHELSEA'YE GİTTİ
Leicester'da yetişen yıldız oyuncu, 2020'de 50 milyon euro'ya Chelsea'nin yolunu tuttu.
İngiliz ekibinde 106 maça çıkan Chilwell, 9 gol ve 12 asistlik performans ortaya koydu. Chilwell, İngiltere Milli Takımı'nda ise 21 kez görev yaparken 1 gol ve 5 asistle oynadı.
AYRILMASINA KESİN GÖZLE BAKILIYOR
Chelsea'da gözden düşen yıldız ismin ayrılığına kesin gözle bakılıyor. Chilwell'in İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi ise 2027'de sona erecek.