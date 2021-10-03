'in 8. hafta mücadelesinde, deplasmandaile karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadı'nda oynanan ve kıran kırana geçen mücadeleyi sarı-kırmızılılar 3-2 kazandı.Galatasaray, 5. dakikada Mustafa Muhammed'in attığı golle öne geçerken, Rizespor'a üstünlüğü getiren golleri 17. ve 26. dakikalarda Fin golcü Pohjanpalo kaydetti. 75. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Muhammed, tekrar eşitliği sağladı. 90+11. dakikada karşılaşmanın son saniyelerinde Morutan meşin yuvarlağı ağlara yolladı ve tarihi bir sona imza attığı maçta takımına 3 puanı getirdi.Galatasaray'da 86. dakikada Berkan Kutlu kırmızı kartla oyun dışında kalırken, kazanılan penaltıda topun başına geçen Boldrin çerçeveyi bulamadı ve 88. dakikada öne geçme şansını harcadı.Bu sonucun ardından üst üste 2. galibiyetini alan Galatasaray puanını 14 yaparak 8. sıraya yerleşirken, galibiyeti olmayan Rizespor ise 1 puanda kaldı.Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray evinde Konyaspor'u konuk edecek, Rizespor ise Giresunspor deplasmanına gidecek.Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi'nde son oynadıkları Olimpik Marsilya maçının ilk 11'ine göre 5 değişiklik yaptı.Çaykur Didi Stadı'ndaki maça Galatasaray, Muslera, Yedlin, Alpaslan Öztürk, Nelsson, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Cicaldau, Berkan Kutlu, Feghouli, Babel, Mohamed 11'i ile çıktı.Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde Fatih Öztürk, Kerem Aktürkoğlu, Gustavo Assunçao, Ömer Bayram, Morutan, Luyindama, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Diagne yer aldı.Fatih Terim, deplasmanda Olimpik Marsilya ile 0-0 berabere kaldıkları müsabakanın ilk 11'de görevlendirdiği isimlerden Marcao, cezası nedeniyle kadroda yer almadı. Boey de Terim'in tercihi ile 21 kişilik kadro dışında kaldı. Tecrübeli teknik adam, Morutan, Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu'nu ise yedeğe çekti.Bu oyuncuların yerine Yedlin, Alpaslan Öztürk, Babel, Mohamed ve Feghouli ilk 11'de şans buldu.Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Çaykur Rizespor karşılaşmasında görev alarak sarı-kırmızılı formayla 400. resmi maçına çıktı.Sarı-kırmızılı ekipte 11. sezonunu geçiren Muslera, 2011-2012 sezonundan bu yana 322 Süper Lig, 41 UEFA Şampiyonlar Ligi, 11 UEFA Avrupa Ligi, 19 Türkiye Kupası ve 7 TFF Süper Kupa maçında forma giydi.Fernando Muslera, Galatasaray kariyerinde 14 kupa sevinci yaşadı. Sarı-kırmızılı takımda en çok kupa kazanan yabancı oyuncu rekorunun sahibi olan Muslera, 5 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası ve 5 TFF Süper Kupa şampiyonluğu gördü.Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Süper Lig'in 7. haftasında 3-0 kaybettikleri Medipol Başakşehir maçının 11'inde 6 değişikliğe gitti.Rize temsilcisi, Galatasaray karşısına Gökhan Akkan, Holmen, Selim Ay, Dokoviç, Tyler Boyd, Boldrin, Kevin Dabo, Pohjanpalo, Umar, Sabo, Cemali Sertel 11'i ile çıktı.Medipol Başkaşehir karşısında ilk 11'de başlayan Franzsız forvet Remy, Gökhan Gönül ve Yasın Pehlivan, sakatlıkları nedeni ile kadroda yer almadı. Alper Potuk, Alberk Koç ve Bolasie ise yedek kulübesinde görev bekledi.Yeşil-mavili ekipte taraftarlar maça ilgi gösterdi. Kovid-19 tedbirleri kapsamında satışa çıkarılan biletlerin tamamı tükendi.Karşılaşmanın ilk dakikalarında topu ayğaında tutan ve Rizespor defansının açık vermesi için bol pas yapan Galatasaray, aradığı golü 5. dakikada buldu.Ceza sahası içinde topu kontrol eden Mohamed, sol ayağıyla sert vurdu ve topu ağlara gönderdi.Geri düştükten sonra da kontrolü eline alamayan Rizespor, yakaladığı pozisyonları değerlendireren üstünlüğü ele geçirdi.Önce 17. dakikada Sabo ceza sahası içi sol çaprazından topu içeriye çevirdi, kale sahası içinde Pohjanpalo vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi. Gol öncesinde faul olduğu gerekçesiyle Galatasaraylı oyuncular uzun süre itirazlarda bulundu.İlk golden 8 dakika sonra, 25. dakikada ise sol kanattan kullanılan köşe vuruşu sonrası Selim vuruşunu yaptı, rakipten dönen topu Pohjanpalo tamamladı, kendisinin ve takımının 2. golünü attı.İlk yarının kalan bölümünde sert bir oyun oynanırken, iki takım da pozisyon bulmakta zorlandı.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2. yarıya iki değişiklikle başladı ve Taylan ile Van Aanholt kenara gelirken, Ömer Bayram ve Halil Dervişoğlu oyuna dahil oldu.2. yarıda rakip yarı alanda daha çok adamla yer alan ve ceza alanında pozisyon bulmak için tempoyu arttıran Galatasaray, 59. dakikada net pozisyonu harcadı.Ceza sahası içinde topla buluşan Halil, uygun pozisyonda vuruşunu yaptı ama top yandan auta gitti.60. dakikadan sonra daha çok risk almaya başlayan Galatasaray, beraberlik golünü ilk golünü atan golcüsü Muhammed ile buldu.74. dakikada Kerem'in pası sonrasında defansın arkasına sarkan Ömer Bayram, ceza sahası içindeki Muhammed'i tek pasta gördü ve Mısırlı golcü boş ağlara topu yuvarladı.Maçın 78. dakikasında da sol taraftan Cemali Sertel'in uzun taç atışında Dokovic'in arkaya çevirdiği topa Pohjanpalo'nun kafa vuruşunda, kaleci Muslera çizgi üzerinde ayağı ile meşin yuvarlağı çelmeyi başardı. 87. dakikada ise Çaykur Rizespor penaltı vuruşundan faydayanamadı. Kazanılan penaltı atışını kullanan Boldrin, meşin yuvarlağı yandan auta gönderdi.Karşılaşmanın son dakikalarında karşılıklı pozisyonlar yakalanırken, Galatasaray son saniyelerde golü buldu.90+11. dakikada Diagne sağ kanattan ceza alanına girdi, topu içeriye çıkardı, kale sahası içinde Morutan dokunuşu yaptı ve topu ağlarla buluşturdu, takımına kritik 3 puanı getirdi.5. dakikada Galatasaray öne geçmeyi başardı. Feghouli'nin sağdan ceza sahasına ortasında Holmen'in uzaklaştırmak istediği top Mohamed'in önünde kaldı. Bu futbolcunun penaltı noktasının gerisinde kontrol edip vuruşunda, top kaleci Gökhan Akkan'ın müdahalesine rağmen filelere gitti: 0-1.10. dakikada Berkan Kutlu'nun sol taraftan ceza yayı üzerine kat ettikten sonra sol ayağı ile vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı.18. dakikada ev sahibi ekip ilk isabetli şutunda beraberliği yakaladı. Galatasaray defansında Berkan Kutlu'nun hatasında topu kapan Umar, ceza sahası sağında Sabo'nun önüne bıraktı. Bu futbolcunun altı pas içerisine ortasında, Pohjanpalo boş pozisyonda meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.25. dakikada ev sahibi ekip öne geçmeyi başardı. Soldan Boldrin'in kullandığı kornerde, Sabo topu ön direkte kafa ile arkaya aşırdı. Selim Ay'ın arka direkte kafa vuruşunda, savunmaya çarpan meşin yuvarlak Pohjanpalo'nun önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda, top bir kez daha filelere gitti: 2-1.45+5. dakikada Van Aanholt'un soldan ceza sahası içerisine ortasında, savunmadan seken top Taylan Antalyalı'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda kaleci Gökhan Akkan uzanarak filelere gitmekte olan meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.48. dakikada Ömer Bayram'ın soldan ceza sahası içerisine ortasına Mohamed'in ön direkte plase vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı.56. dakikada Pohjanpalo'nun yaklaşık 30 metreden kaleyi karşıdan gördüğü pozisyonda sağ ayağı ile sert şutunda, kaleci Muslera uzanarak topu kornere çeldi.60. dakikada Feghouli'nin ceza sahası içine ara pasında Halil Dervişoğlu'nun Selim Ay'dan kurtulduktan sonra kaleci Gökhan Akkan ile karşı karşıya vuruşunda, top yandan auta çıktı.75. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Sol taraftan Ömer Bayram'ın ceza sahası içerisine ortasında, Muhamed boş pozisyonda topu filelere gönderdi: 2-2.78. dakikada sol taraftan Cemali Sertel'in uzun taç atışında Dokovic'in arkaya çevirdiği topa Pohjanpalo'nun kafa vuruşunda, kaleci Muslera çizgi üzerinde ayağı ile meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.87. dakikada Çaykur Rizespor penaltı vuruşundan faydayanamadı. Kazanılan penaltı atışını kullanan Boldrin, meşin yuvarlağı yandan auta gönderdi.90+9. dakikada Phiri'nin ara pasında ceza sahası içerisine giren Pohjanpalo'nun vuruşunda, kaleci Muslera topu kornere çeldi.90+11. dakikada Diagne'nin sağdan ceza sahsı içerisine ortasında, arka direkte Morutan topu boş kaleye gönderdi: 2-3.Çaykur DidiAli Palabıyık, Serkan Olguncan, Mustafa SönmezGökhan Akkan (Dk. 61 Tarık Çetin), Boyd, Holmen, Selim Ay, Cemali Sertel (Dk. 85 Alberk Koç), Dokovic, Dabo, Sabo (Dk. 62 Bolasie), Umar (Dk. 62 Phiri), Boldrin (Dk. 90+5 Deniz Hümmet), PohjanpaloMuslera, Yedlin, Alpaslan Öztürk, Nelsson, Van Aanholt (Dk. 46 Ömer Bayram), Taylan Antalyalı (Dk. 46 Halil Dervişoğlu), Cicaldau, Berkan Kutlu, Feghouli (Dk. 72 Kerem Aktürkoğlu), Babel (Dk. 90+1 Morutan), Mohamed (Dk. 90 Diagne)Dk. 5 ve 75 Mohamed, Dk. 90+11 Morutan (Galatasaray), Dk. 18 ve 25 Pohjanpalo (Çaykur Rizespor)Dk. 86 Berkan Kutlu (Galatasaray)Dk. 37 Sabo, Dk. 58 Selim Ay, Dk. 67 Bolasie, Dk. 90+5 Tarık Çetin (Çaykur Rizespor) Dk. 32 Alpaslan Öztürk, Dk. 40 Muslera, Dk. 42 Mohamed, Dk. 65 Ömer Bayram (Galatasaray)